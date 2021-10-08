Сенат США одобрил законопроект о повышении лимита госдолга

10:53 8.10.2021

Сенат США принял законопроект о временном повышении лимита долга федерального правительства на $470 млрд — до $28,9 трлн. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, этот шаг был предпринят, чтобы избежать дефолта. На следующем этапе законопроект направят в Палату представителей, и после одобрения инициативу сможет подписать президент США Джо Байден. Голосование этого органа по документу пройдет в среду, сообщили в офисе одного из членов палаты.

«Президент Байден с нетерпением ожидает подписания этого законопроекта, как только он пройдет через Палату представителей и попадет на его стол», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы надеемся, что еще больше республиканцев присоединятся к демократам в ответственном решении проблемы ограничения долга вместо того, чтобы выбирать дефолт», — отметила Псаки.

Увеличение госдолга на $480 млрд будет исчерпано к 3 декабря — в тот же день, когда истечет срок финансирования большинства федеральных программ, добавляет агентство. Трудности с лимитом долга вряд ли будут решены с помощью краткосрочного повышения, отмечает Reuters. Из-за этого властям предстоит понять, как решить вопрос на долгосрочную перспективу. При этом подход к проблеме вызывает у демократов и республиканцев разногласия. Ранее первые пытались принять закон, который повысил бы лимит долга до конца 2022 года, но вторые заблокировали его.