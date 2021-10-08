Сенат США одобрил законопроект о повышении лимита госдолга

© KM.RU, Алексей Белкин

Сенат США принял законопроект о временном повышении лимита долга федерального правительства на $470 млрд — до $28,9 трлн. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство, этот шаг был предпринят, чтобы избежать дефолта. На следующем этапе законопроект направят в Палату представителей, и после одобрения инициативу сможет подписать президент США Джо Байден. Голосование этого органа по документу пройдет в среду, сообщили в офисе одного из членов палаты.

«Президент Байден с нетерпением ожидает подписания этого законопроекта, как только он пройдет через Палату представителей и попадет на его стол», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы надеемся, что еще больше республиканцев присоединятся к демократам в ответственном решении проблемы ограничения долга вместо того, чтобы выбирать дефолт», — отметила Псаки.

Увеличение госдолга на $480 млрд будет исчерпано к 3 декабря — в тот же день, когда истечет срок финансирования большинства федеральных программ, добавляет агентство. Трудности с лимитом долга вряд ли будут решены с помощью краткосрочного повышения, отмечает Reuters. Из-за этого властям предстоит понять, как решить вопрос на долгосрочную перспективу. При этом подход к проблеме вызывает у демократов и республиканцев разногласия. Ранее первые пытались принять закон, который повысил бы лимит долга до конца 2022 года, но вторые заблокировали его.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.10.2021, 13:52
    Гость: Да

    Аппетиты растут, и конца этому не видно..

    Главное, что и остановить печать левых денег нельзя, а продолжать тоже не получится долго..

    Пока надо из долларов уходить понемногу.. Тем, у кого они есть.. И странам тоже..

  4. 08.10.2021, 13:17
    Гость: праворульному

    Вы уже утомили своими "левыми" которых вы тыкаете куда не попадя. Нет и не было в США никаких левых.
    США- империалистическая неоколонеальная империя (система неравноправных отношений между государствами)с агрессивной ПРАВОЙ ультроконсервативной идеологией доминирования над всем миром.
    У вас по Ильичу -"детская болезнь левизны".
    Левые- социалисты, сторонники жестких ограничений влияния буржуазии на внутригосударственные процессы, оппозиционные по отношению к правящему режиму.
    ГДЕ?? в США вы увидели левых?
    Если там одна реакционная муть плавает!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Историческая память или кривое зеркало?
Узбекистан планирует выращивать сельхозкультуры в России для своих нужд
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
Жестоко избивших молодого пассажира метро дагестанцев отправили в СИЗО
Избранное
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»
«Зачем России становиться комфортной для мигрантов»
«Угрюм-лужа»? Создается впечатление, что кинематограф, если не почил в бозе, то стремительно к тому приближается
Крым уйдет от санкций в особую зону
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Аллергия на друга. Что нужно делать
Запрещенные барабанщики «Живой»
Объединение Германии: как Горбачев предал не только русских, но и немцев
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
Свободный полет «Вместе. Часть 2»
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»