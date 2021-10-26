Полномочия Меркель на посту федерального канцлера ФРГ официально завершены

20:58 26.10.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, который она занимала 16 лет, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.



