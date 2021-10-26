Полномочия Меркель на посту федерального канцлера ФРГ официально завершены
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, который она занимала 16 лет, сообщает РИА Новости.
Мероприятие прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.
Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.
Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.
Комментарии читателей Оставить комментарий
старая ведьма наконец отвалила,
напившись крови по самое не могу..
ее судить надо за все что она сотворила.
А что дальше? ГЕРМАНИЯ СЛАБЕЕТ.
Полька пошла на отдых..
Из-за этого её политика ( действовала - по необходимости) всегда была не прозрачной!..((
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.
Ну наконец-то!