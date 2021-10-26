Полномочия Меркель на посту федерального канцлера ФРГ официально завершены

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера, который она занимала 16 лет, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Из-за пандемии коронавируса в нем участвует ограниченное число гостей и журналистов.

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Ранее президент ФРГ поручил Меркель вести дела до назначения преемника.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 00:19
    Гость: g

    старая ведьма наконец отвалила,
    напившись крови по самое не могу..
    ее судить надо за все что она сотворила.

  3. 26.10.2021, 22:12
    Гость: Влад 33

    Полька пошла на отдых..
    Из-за этого её политика ( действовала - по необходимости) всегда была не прозрачной!..((

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