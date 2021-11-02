СМИ сообщили о взрывах у больницы в центре Кабула

Два мощных взрыва прогремели в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана (принадлежит Министерству обороны Афганистана).

По данным телеканала Tolo News, в настоящий момент в квартале Вазир-Акбар-Хан (в нем также находятся иностранные дипмиссии) идет перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По словам назначенного террористами второго заместителя министра информации и культуры Билала Карими, первый взрыв прогремел возле входа в здание в медучреждение, второй - в его окрестностях, сообщает ТАСС.

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