СМИ сообщили о взрывах у больницы в центре Кабула

12:51 2.11.2021

Два мощных взрыва прогремели в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана (принадлежит Министерству обороны Афганистана).

По данным телеканала Tolo News, в настоящий момент в квартале Вазир-Акбар-Хан (в нем также находятся иностранные дипмиссии) идет перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По словам назначенного террористами второго заместителя министра информации и культуры Билала Карими, первый взрыв прогремел возле входа в здание в медучреждение, второй - в его окрестностях, сообщает ТАСС.