Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае агрессии против Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров предупредил президента России Владимира Путина, что агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы и будет иметь «серьезные последствия», пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте главы британского правительства.
«Он [Борис Джонсон] выразил глубокую озабоченность Великобритании по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности», — говорится в сообщении.
Президент России в свою очередь привел примеры «деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений» и заявил, что украинские власти «целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения». Путин подчеркнул, что это происходит на фоне сближения Украины с НАТО, «что создает прямую угрозу безопасности России», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, вооружений, угрожающих России.
Кто стал инициатором телефонного разговора, не раскрывается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если смотреть на фото,не зная,кто это,то Джонсон выглядит как персонаж из раздела "Происшествия" ,ещё один пациент сбежал из
Психушки"
Наполеон "напал" на Россию, а с какого "бодуна" он попёрся тогда на Москву, которая на 80% была тогда "деревянная", ведь столицей был вельможный Санкт-Петербург, там сидел Государь Император - захватил бы и победил? И вся эта знать и сволочь там болталась, которая даже на русском языке не могла говорить?
В США вакцина «Джонсон и Джонсон» показала себя с очень плохой стороны ( акции компании упали на 12-14%), но это Два Джонсона, а здесь всего один, да и пробует «грузить» Россию!?))
- Ну не ведает господин Джонсон что творит.., почти как в песне -«Опять с большого бодуна!»))
- Трепаться, это не мешки таскать, этого Джонсону не занимать!
И вообще, вот когда женщин ( я извиняюсь перед представительницами Прекрасного пола, но..), когда наплодившихся в избытке(!) министров обороны многих европейских стран , заменят на Мужчин, которые чуть больше разбираются в военном деле, вот тогда , наверное, мы услышим из Европы более мудрые решения и слова.. более взвешенные!
А Джонсон - выглядит как муж.., а сам..- как лапша недоделанная! Что там в палате лордов герыч опять нашли.., так ситуация видимо и в Британии- не ахти..
Англии в конфликте с Россией придётся держаться целых 23 минуты!..
- Идиотизм! Но это именно так!
Да вы только гляньте на эту нечесаную британскую рожу - ну вылитый Мишка Ефремов-убивец ...
Широко разрекламированное «эпохальное событие» – видеопереговоры между Путиным и Байденом закончились пшиком. Договорились, что и дальше будут договариваться.
Байден не дал гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток к границам РФ. О чём же тогда говорили 2 часа? Узнаем, скорее всего, лет через 25. А пока можно только догадываться.
Возможно, обсудили общие для всех планы по закабалению человечества и его сокращение, да ещё обсудили общего врага – кибер-преступников.
Сохранение денежек – это святое дело!