Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае агрессии против Украины

22:28 13.12.2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров предупредил президента России Владимира Путина, что агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы и будет иметь «серьезные последствия», пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте главы британского правительства.

«Он [Борис Джонсон] выразил глубокую озабоченность Великобритании по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности», — говорится в сообщении.

Президент России в свою очередь привел примеры «деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений» и заявил, что украинские власти «целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения». Путин подчеркнул, что это происходит на фоне сближения Украины с НАТО, «что создает прямую угрозу безопасности России», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, вооружений, угрожающих России.

Кто стал инициатором телефонного разговора, не раскрывается.