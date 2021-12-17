В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.
«Каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику и политику безопасности, а также союзы. Россия должна понимать и уважать это», — ответил представитель Евросоюза Питер Стано на запрос РБК.
По его словам, ключевые принципы европейской безопасности изложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии.
«Для их поддержки мы разработали целый ряд механизмов укрепления доверия. ОБСЕ, помимо совета Россия — НАТО, также предлагает механизмы, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией», — подчеркнул Питер Стано.
МИД России 17 декабря раскрыл, какие предложения по гарантиям безопасности были переданы США. Главные из них — это обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, обязательство не создавать военные базы на территории государств бывшего СССР, а также взаимный отказ от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ,что тебе не хватает,что б ты не жил в каменном веке? Я хорошо знаю Тверь и область.по разному люди живут.Для начала попробуй не бухать и не гадить где попало!
у большой обезьяны с гранатой и союзники обезьяны
по мощам неипервейшая
Я очень редко с кем соглашаюсь, но думаю что вы правы. Более того, порой мне приходят в голову конспирологические мысли. Например, что все пассионарии ДЛНР были уничтожены отнюдь не бандеровскими спецслужбами. Кому-то понадобились полностью управляемые марионетки
Уходить Путину пора. Самое время. Дохитрился он, пытаясь на 2 стульях усидеть- патриотизма и покровительства ворью и загнал себя и Россию в тупик. Давление Запада на Россию будет только нарастать.