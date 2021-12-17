В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности

22:55 17.12.2021

Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.

«Каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику и политику безопасности, а также союзы. Россия должна понимать и уважать это», — ответил представитель Евросоюза Питер Стано на запрос РБК.

По его словам, ключевые принципы европейской безопасности изложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии.

«Для их поддержки мы разработали целый ряд механизмов укрепления доверия. ОБСЕ, помимо совета Россия — НАТО, также предлагает механизмы, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией», — подчеркнул Питер Стано.

МИД России 17 декабря раскрыл, какие предложения по гарантиям безопасности были переданы США. Главные из них — это обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, обязательство не создавать военные базы на территории государств бывшего СССР, а также взаимный отказ от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза.