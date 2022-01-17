Протесты в Казахстане координировались из Киева, рассказал беглый банкир

07:55 17.01.2022

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом агентству РИА Новости рассказал беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

"У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму", — цитирует агентство слова Аблязова.

По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Упомянутый алгоритм существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.

При этом беспорядки, в ходе которых вооруженными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые, как заявил он, якобы носили мирный характер.

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку.