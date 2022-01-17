Протесты в Казахстане координировались из Киева, рассказал беглый банкир
Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом агентству РИА Новости рассказал беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.
"У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму", — цитирует агентство слова Аблязова.
По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Упомянутый алгоритм существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.
При этом беспорядки, в ходе которых вооруженными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые, как заявил он, якобы носили мирный характер.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований и
-----------\Так на Украине их больше.
про Киев.
Байка для "пересичного" россиянина
Никаких конкретных доказательств (паспортов, самих "боевиков", или их вооружений), что "боевики" прибыли из-за рубежа не предоставлено. Всё выглядит как внутриказахские разборки между кланами (мафиями) за передел доступа к государственному "корыту". Ну, а якобы "руководство" из-за рубежа не новость и ни очём не говорит, бо все потенциальные выгодополучатели ошиваются там и "мирные протестующие" всегда надеются на "помощь" "оттудова" (впрочем как показывает опыт и власть то же).
форум-мск,"И снова про американские биолаборатории в Казахстане: странности во время мятежа"
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Поскольку силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан, стали известны многие "нюансы" их взаимодействия с местными властями. Не всегда понятные. Так, казахские военные власти не позволила миротворцам ОДКБ взять под охрану секретную биолабораторию в Алма-Ате, которую местные называют "американская".
Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований и Центральной референс-лаборатория. В дни погромов на территории были люди в костюмах РХБ-защиты. Странным образом они сразу сумели "договориться" с погромщиками: "американскую" лабораторию не тронули, хотя кругом всё разгромили.
При согласовании перечня стратегических объектов, которые планировалось взять под охрану ОДКБ, биолабораторию в Алма-Ате представители Казахстана сразу вычеркнули.
Наша справка. Армия США использует эту лабораторию для ведения исследований военного характера, представляющих угрозу для населения. Об этом публично заявлял генерал Амирбек Тогусов, экс-замминистра обороны Казахстана, который внезапно скончался в прошлом году, когда готовил статью о военных разработках США.
1 сентября 2020 года посольство США опубликовало заявление американского коммандера (подполковник) Дэниела Сингера, что сотрудничество Штатов с алма-атинской лабораторией "плодотворно" продолжается. А журнал Tropical medicine опубликовал статью группы военных биологов о работе Департамента обороны США в Казахстане. Там отк