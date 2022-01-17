Протесты в Казахстане координировались из Киева, рассказал беглый банкир

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом агентству РИА Новости рассказал беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

"У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму", — цитирует агентство  слова Аблязова.

По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Упомянутый алгоритм существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.

При этом беспорядки, в ходе которых вооруженными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые, как заявил он, якобы носили мирный характер.

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2022, 15:12
    Гость: Это о американских биолабораториях?

    Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований и
    -----------\Так на Украине их больше.

  4. 17.01.2022, 12:12
    Гость: Пока

    Никаких конкретных доказательств (паспортов, самих "боевиков", или их вооружений), что "боевики" прибыли из-за рубежа не предоставлено. Всё выглядит как внутриказахские разборки между кланами (мафиями) за передел доступа к государственному "корыту". Ну, а якобы "руководство" из-за рубежа не новость и ни очём не говорит, бо все потенциальные выгодополучатели ошиваются там и "мирные протестующие" всегда надеются на "помощь" "оттудова" (впрочем как показывает опыт и власть то же).

  5. 17.01.2022, 11:58
    Гость: а вот интерсапя новость

    форум-мск,"И снова про американские биолаборатории в Казахстане: странности во время мятежа"
    ====
    Поскольку силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан, стали известны многие "нюансы" их взаимодействия с местными властями. Не всегда понятные. Так, казахские военные власти не позволила миротворцам ОДКБ взять под охрану секретную биолабораторию в Алма-Ате, которую местные называют "американская".
    Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований и Центральной референс-лаборатория. В дни погромов на территории были люди в костюмах РХБ-защиты. Странным образом они сразу сумели "договориться" с погромщиками: "американскую" лабораторию не тронули, хотя кругом всё разгромили.
    При согласовании перечня стратегических объектов, которые планировалось взять под охрану ОДКБ, биолабораторию в Алма-Ате представители Казахстана сразу вычеркнули.
    Наша справка. Армия США использует эту лабораторию для ведения исследований военного характера, представляющих угрозу для населения. Об этом публично заявлял генерал Амирбек Тогусов, экс-замминистра обороны Казахстана, который внезапно скончался в прошлом году, когда готовил статью о военных разработках США.
    1 сентября 2020 года посольство США опубликовало заявление американского коммандера (подполковник) Дэниела Сингера, что сотрудничество Штатов с алма-атинской лабораторией "плодотворно" продолжается. А журнал Tropical medicine опубликовал статью группы военных биологов о работе Департамента обороны США в Казахстане. Там отк

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Мятеж в Казахстане: ущербность постсоветской государственности и ход на упрежден
«Тот факт, что государственными изменниками оказались чиновники высшего ранга, свидетельствует о фактическом параличе государства как такового»
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
«Нетерпимость к христианской символике — часть татарского культурного кода»?
«Нетерпимость к христианской символике — часть татарского культурного кода»?
Уличная попрошайка
Россиян готовят к появлению продуктовых карточек
Избранное
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Блеск и нищета «Москвабада». Часть вторая. Крушение творческих надежд
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
О концепции государственной политики исторической памяти
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
Сергей Черняховский. И вновь Дзержинский
«Космонавт за три копейки»
Кинопремьера «Петровы в гриппе»: Горбач страну продал, а Ельцин — пропил
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам