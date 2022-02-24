ЕС ограничил операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ РФ
Европейский союз в рамках опубликованных в ночь на четверг санкций против России ввёл и ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ, сообщает "Интерфакс".
"Следует запретить прямую или косвенную покупку или продажу, прямое или косвенное предоставление инвестиционных услуг, помощь в выпуске или любые другие сделки с переводными ценными бумагами (...), выпущенными после 9 марта 2022 года Россией или ее правительством, Центробанком", - в частности, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Кроме того, с 23 февраля запрещается предоставлять правительству РФ новые кредиты.
Отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале.
Ранее ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС. Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".
В санкционный список Евросоюза также ранее были включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Под ограничительные меры ЕС попали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
В список вошел ряд российских военачальников, в частности, главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Под санкции попали депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР, супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.
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Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка что ЦБ, вероятно, объявит банковские каникулы в связи с обострением ситуации в Донбассе."Это полная катастрофа. Курс доллара подобрался к 90 [рублям], торги проходят только на межбанковском рынке. Наверное, ЦБ стоит объявить банковские каникулы, чтобы торгов не было, потому что сейчас какие-то ценовые уровни определить будет довольно сложно", — рассуждает эксперт и отмечает, что ситуация стала полной неожиданностью практически для всех участников финансового рынка.
"Только единицы считали, что Россия действительно предпримет атакующую операцию, несмотря на убеждения иностранных разведок, которые оказались правы. Это смена парадигмы финансового рынка. В том качестве, в котором он был до этого, уже не будет. Россиянам надо приготовиться к тому, что мы отброшены в прошлое на много лет с точки зрения инфраструктуры рынка и вообще всего", — говорит он.
C тобой уже фактически прекратили отношения. Только сомневаюсь хоть в какой нибудь самой малой пользе от этого. А вот простым людям проблем выше крыши и они будут толко усугубляться.
Россию воспринимают, как кое кого в 1939.
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках после того, как котировки упали до минимальных границ, установленных торговой площадкой, на фоне начала военной операции России в Донбассе.
С утра 24 февраля стремительно дешевеют почти все российские компании. В большинстве случаев падение уже двузначное. Индекс Мосбиржи обвалился на 11 процентов. Это паническая распродажа. .Европейская валюта впервые с декабря 2014 года стоит более 95 рублей. Выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. В то же время на рынке Форекс доллар подскочил почти до 90 рублей, евро превысил отметку в сто рублей.
западом надо прекратить все отношения, это враг такой же как и в 1941-м.