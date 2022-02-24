ЕС ограничил операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ РФ

07:35 24.02.2022

Европейский союз в рамках опубликованных в ночь на четверг санкций против России ввёл и ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ, сообщает "Интерфакс".

"Следует запретить прямую или косвенную покупку или продажу, прямое или косвенное предоставление инвестиционных услуг, помощь в выпуске или любые другие сделки с переводными ценными бумагами (...), выпущенными после 9 марта 2022 года Россией или ее правительством, Центробанком", - в частности, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, с 23 февраля запрещается предоставлять правительству РФ новые кредиты.

Отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале.

Ранее ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС. Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".

В санкционный список Евросоюза также ранее были включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Под ограничительные меры ЕС попали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

В список вошел ряд российских военачальников, в частности, главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Под санкции попали депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР, супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.