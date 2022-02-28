В Белоруссии начались переговоры России и Украины

13:45 28.02.2022

Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Белоруссией для участия в переговорах с Россией.

"Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации", - цитирует ТАСС сообщение офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - подчеркивается в нем.

В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять, точное место не называется из соображений безопасности, сообщает РБК.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заверил, что Москва готова беседовать с представителями Киева "столько, сколько потребуется для достижения договоренности". Он отметил, что представители России "не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации", указав, что время приезда представителей Киева несколько раз в течение ночи переносилось из-за сложной логистики - ранее сообщалось, что украинская делегация добиралась в Белоруссию через Польшу.