В Белоруссии начались переговоры России и Украины
Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Белоруссией для участия в переговорах с Россией.
"Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации", - цитирует ТАСС сообщение офиса президента Украины Владимира Зеленского.
"Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - подчеркивается в нем.
В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять, точное место не называется из соображений безопасности, сообщает РБК.
Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заверил, что Москва готова беседовать с представителями Киева "столько, сколько потребуется для достижения договоренности". Он отметил, что представители России "не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации", указав, что время приезда представителей Киева несколько раз в течение ночи переносилось из-за сложной логистики - ранее сообщалось, что украинская делегация добиралась в Белоруссию через Польшу.
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Глядя на утырочную наглость украинской делегации, приходит на ум поговорка: "жизнь висит на нитке, а думает о прибытке".
стал посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом его попросила украинская делегация, сообщает израильская газета "Джерузалем пост".
Представители украинской власти связались с Абрамовичем через знакомого президента Украины Михаила Зеленского — продюсера Александра Роднянского.
9 канал Израиль
в Потсдаме на русском военном кладбище погибшие воины после капитуляции Германии в течение последующего года.
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И не только.До 50-х годов всех умерших и погибших хоронили на немецких кладбищах и не только в Потсдаме, а и по всей территории ГДР, где стояли наши гарнизоны. Военнослужащие нашей части на день Победы всегда посещали одно из кладбищ с возложением цветов на могилы. Года смерти мужчин и женщин- военнослужащих примерно с 1945 по 1953.Много похоронено было в 1953 году.17 июня 1953 года демонстрации рабочих в ГДР с допустимыми для властей экономическими требованиями быстро переросли в массовые беспорядки. Начались захваты госучреждений, нападения на тюрьмы с целью освобождения заключенных, расправы с отдельными партийно-государственными чиновниками, толпа громила пограничные сооружения.Из тюремного заключения были освобождены не только уголовники, но и военные преступники.В военном госпитале ночью неизвестные(скорее всего бывшие эсэсовцы)проникли в палаты одного из отделения, убили дежурную медсестру и шилом перекололи много спящих больных.Вот такие добрые и порядочные немцы.
ясно же что укры потребуют за нейтралитет вернуть им Крым и подарить Ростовскую, Воронежскую и энскую волости.
В Европейском Союзе поприветствовали начавшиеся переговоры, назвав их «первым шагом» на пути урегулирования кризиса.
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Наши приехали раньше и волновались:приедут или не приедут украинские переговорщики? Слава богу, приехали. Зачем же нам так сильно стали нужны эти бесполезные переливания воды "из пустого в порожнее"?Только военная машина начала набирать обороты и вдруг переговоры? "Эй вы там, наверху", у вас с мозгами всё в порядке? Киев требует прекратить боевые действия и освободить территорию. Будем освобождать,или как? Говорящая голова МО РФ говорит,что наши парни погибли, выполняя приказ.Ну а если и правда в голову взбредёт глупая идея "сматывать удочки", что тогда всё зря?