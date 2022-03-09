Отправляющимся на Украину американцам посоветовали озаботиться завещанием

Госдепартамент США обнародовал новые рекомендации для американцев, планирующих отправиться на Украину. 

На сайте ведомства таким гражданам США рекомендуется составить завещание, а также предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.

"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине и решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой: составить завещание, оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним", - в частности говорится в рекомендации Госдепа. 

Таким американцам также предлагается обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними питомцами, владения имуществом и пожелания относительно похорон.

Ранее ведомство призывало граждан США покинуть территорию Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 11:36
    Гость: Бобёр

    Иностранным боевикам-наемникам со стран НАТО рекомендую на обратные стороны ладоней и верх ступней нанести информацию: Имя, Дата рождения, Город.
    Какой-то кусок мяса уцелеет и ваши родственники смогут доказать страховой компании, что вы с...ли, а не пропали без вести. А еще рекомендую взять с собой ценные предметы, которые можно использовать как средство платежа, чтоб сбежать с украины обратно в свою британию.

  2. 09.03.2022, 11:05
    Гость: Ну

    и кто после этого скажет что американцы тупые??? Хотя те, у кого есть что завещать, вряд ли поедут. А отмороженным все равно , что пулемет , что наркотики, лишь бы с ног косило.

  4. 09.03.2022, 08:31
    Гость: пиндосятине

    лучше бы покинуть и территорию России... Навсегда, и никогда сюда больше не въезжать.

  5. 09.03.2022, 08:03
    Гость: stalker

    Заметьте, не мы такие рекомендации дали, а Госдепартамент США. А там прекрасно понимают чем такие поездки могут закончиться. Так что, добро пожаловать в ад.

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