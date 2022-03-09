Отправляющимся на Украину американцам посоветовали озаботиться завещанием

07:25 9.03.2022

Госдепартамент США обнародовал новые рекомендации для американцев, планирующих отправиться на Украину.

На сайте ведомства таким гражданам США рекомендуется составить завещание, а также предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.

"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине и решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой: составить завещание, оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним", - в частности говорится в рекомендации Госдепа.

Таким американцам также предлагается обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними питомцами, владения имуществом и пожелания относительно похорон.

Ранее ведомство призывало граждан США покинуть территорию Украины.