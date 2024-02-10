Эквадор планирует перенаправить экспорт бананов в Китай

10:48 10.02.2024

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора заявила о возможном увеличении поставок в Китай на 50% после ратификации странами соглашения о свободной торговле, пишет Газета.RU.

По данным ассоциации, торговый договор с Китаем получил одобрение парламента Эквадора. Это позволит нарастить экспорт бананов на 50% в течение первых пяти лет действия соглашения.

Ранее в среду парламент страны ратифицировал соглашение о свободной торговле с КНР. Документ нацелен на расширение экспорта, экономический рост и создание рабочих мест. Для защиты уязвимых отраслей предусмотрены переходные периоды.

Переговоры о свободной торговле между Эквадором и Китаем велись около года. Соглашение было подписано в мае 2023 года.

До этого Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу поставок бананов из Эквадора. В них регулярно обнаруживали опасного для РФ карантинного вредителя — муху-горбатку. Ведомство попросило власти Эквадора приостановить сертификацию плодов ряда экспортеров.