Эквадор планирует перенаправить экспорт бананов в Китай
Ассоциация экспортеров бананов Эквадора заявила о возможном увеличении поставок в Китай на 50% после ратификации странами соглашения о свободной торговле, пишет Газета.RU.
По данным ассоциации, торговый договор с Китаем получил одобрение парламента Эквадора. Это позволит нарастить экспорт бананов на 50% в течение первых пяти лет действия соглашения.
Ранее в среду парламент страны ратифицировал соглашение о свободной торговле с КНР. Документ нацелен на расширение экспорта, экономический рост и создание рабочих мест. Для защиты уязвимых отраслей предусмотрены переходные периоды.
Переговоры о свободной торговле между Эквадором и Китаем велись около года. Соглашение было подписано в мае 2023 года.
До этого Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу поставок бананов из Эквадора. В них регулярно обнаруживали опасного для РФ карантинного вредителя — муху-горбатку. Ведомство попросило власти Эквадора приостановить сертификацию плодов ряда экспортеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще то Китай третья страна в мире по производству своих бананов. Интерсено, а чем Эквадор тамошних производителей собирается перебить? Ценой?
Юго восточная Азия и так от недостатка бананов не страдает.
Второй вопрос, это варинт когда Китай будет реэкспорт Эквадорских бананов под видом своих делать. Как Батька умудрялся в РФ экспортировать рыбную продукцию. Но этот вопрос легко контролируется. Китайские сорта бананов сильно отличаются от Эквадорских.
на прежних поставщиков бананов в Китай. Рынок...
это же биржевой товар...все нормстраны там и покупают, ибо не в курсе о различных санкциях
Кстати бананы это фигня по сравнению с розами.
Мы импортировали их на огромные суммы самолетами.
Розы они тоже в Китай отправят?)
где моя мороженная картошка?