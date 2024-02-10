Эквадор планирует перенаправить экспорт бананов в Китай

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора заявила о возможном увеличении поставок в Китай на 50% после ратификации странами соглашения о свободной торговле, пишет Газета.RU.

По данным ассоциации, торговый договор с Китаем получил одобрение парламента Эквадора. Это позволит нарастить экспорт бананов на 50% в течение первых пяти лет действия соглашения.

Ранее в среду парламент страны ратифицировал соглашение о свободной торговле с КНР. Документ нацелен на расширение экспорта, экономический рост и создание рабочих мест. Для защиты уязвимых отраслей предусмотрены переходные периоды.

Переговоры о свободной торговле между Эквадором и Китаем велись около года. Соглашение было подписано в мае 2023 года.

До этого Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу поставок бананов из Эквадора. В них регулярно обнаруживали опасного для РФ карантинного вредителя — муху-горбатку. Ведомство попросило власти Эквадора приостановить сертификацию плодов ряда экспортеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2024, 21:39
    Гость: ABCD

    Вообще то Китай третья страна в мире по производству своих бананов. Интерсено, а чем Эквадор тамошних производителей собирается перебить? Ценой?
    Юго восточная Азия и так от недостатка бананов не страдает.
    Второй вопрос, это варинт когда Китай будет реэкспорт Эквадорских бананов под видом своих делать. Как Батька умудрялся в РФ экспортировать рыбную продукцию. Но этот вопрос легко контролируется. Китайские сорта бананов сильно отличаются от Эквадорских.

  3. 10.02.2024, 19:21
    Гость: Дядя,

    это же биржевой товар...все нормстраны там и покупают, ибо не в курсе о различных санкциях

  4. 10.02.2024, 19:11
    Гость: Парацельс

    Кстати бананы это фигня по сравнению с розами.
    Мы импортировали их на огромные суммы самолетами.
    Розы они тоже в Китай отправят?)

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