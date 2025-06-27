Эрдоган: российские С-400 не могут полностью обеспечить нужды ПВО Турции

11:19 27.06.2025

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 не могут полностью обеспечить нужды противовоздушной обороны (ПВО) Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Lenta.ru со ссылкой Anadolu.

«Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общество поняло это наглядно в последние дни. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — отметил политик.

Президент Турции также отметил развитие собственных систем противовоздушной обороны в стране, включая проект «Стальной купол».

Москва заключила контракт с Анкарой на поставку С-400 в 2017 году. Это решение вызвало негативную реакцию США и НАТО. В марте 2020 года Турцию исключили из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

Ранее Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что вопрос с поставками в страну российских С-400 закрыт. По его словам, они обсудили вопрос американских истребителей F-35, добавив, что Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов.