СМИ сообщили о росте оборота оружия, напечатанного на 3D-принтере
Оружие, изготовленное с помощью 3D-принтера, становится все более доступным и может стать «инструментом выбора» для тех, кто планирует совершать насильственные преступления. Как пишет РБК со ссылкой на заявлене эксперта по контролю над вооружением из США, с развитием технологий материалы стали прочнее, цены снизились, а инструкции по сборке теперь доступны как никогда просто.
Так называемое «призрачное оружие» — это самодельные пистолеты и винтовки, собранные из отдельных деталей, распечатанных на 3D-принтере. Такое оружие зачастую не имеет серийного номера и не подлежит учету, что позволяет обходить законодательные ограничения.
Исследователь из британского вуза подчеркивает, что хотя процесс создания оружия не так прост, как распечатать лист бумаги, он доступен для широкого круга пользователей. При этом достаточно иметь минимальные технические навыки и доступ к чертежам — всё остальное можно приобрести по отдельности.
В ряде стран такое оружие уже фигурирует в уголовных делах. Так, один из подозреваемых в громком убийстве имел при себе пистолет, предположительно изготовленный на 3D-принтере.
Как выяснили журналисты одного из зарубежных СМИ, информация об изготовлении и продаже самодельного оружия активно распространяется в интернете, в том числе через соцсети. Некоторые объявления даже размещаются в рекламных сервисах, с отсылками к мессенджерам, где покупателям предлагается выбрать модель и оформить доставку, включая популярный пистолет Liberator и детали, позволяющие превратить полуавтомат в автоматическое оружие. Цена — около 220 долларов в криптовалюте или переводом на банковский счет. Отмечается, что несмотря на попытки платформ ограничить распространение опасного контента, доступ к «призрачному оружию» через интернет сохраняется.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это и следовало ожидать. Го-во теряет монополию на про-во оружия по причине развития бытовых технологий 3D печати! Полагаю, скоро 3D принтеры попытаются запретить. Единственная деталь например, для пистолетов которая должна выдержать выстрел- ствол, но не обязательно он должен быть нарезной. В старину веками было гладкоствольное оружие которое прекрасно работало. А для пистолета расстояние в максимум 10 метров- годен и гладкий ствол. Правда есть принтеры которые мощным лазером спекают стальной порошок в детали, точность поражает! почти сотые доли мм. Для криминала такое оружие сверх дешевое, при цене в 200..300$. Да и для населения которое устало от бездействия бюрократизированного и громоздкого МВД, иметь для самозащиты такое оружие тоже вариант, без всяких бумажек, справок и бюрократизма. Напали например гопники - пострелял и сжег пластиковый пистолет и нет орудия преступления столь вожделенного для следствия.
Похоже, власти как обычно оказались последние, кто понял, что начинается эпоха технологий доступных для просто уровня квартиры. И население (что обидно для них больше всего) всё меньше начинает воспринимать власть как, что то единственное обладающее монополией на аспекты жизни населения. Всё больше население учится жить отдельно от властей, ставя себе на службу новые технологии, обходя бюрократические заслоны. А власти не успевают осознавать перемены в обществе, до сих пор пологая, что оно "вездесущее" и для всех неприрекаемо обязательное..
В Африке и Азии бойцов бурно печатают без всяких принтеров
начнут бойцов печатать?
И чаво? Дешевле? У нас и так и сяк запрещено покупать леталку, а в трампостане, напрмер, я бы не стал покупать подобное, а взял, даже на последния, фабричное.
Как одноразовое для террористов - маловероятно.