СМИ сообщили о росте оборота оружия, напечатанного на 3D-принтере

10:05 30.06.2025

Оружие, изготовленное с помощью 3D-принтера, становится все более доступным и может стать «инструментом выбора» для тех, кто планирует совершать насильственные преступления. Как пишет РБК со ссылкой на заявлене эксперта по контролю над вооружением из США, с развитием технологий материалы стали прочнее, цены снизились, а инструкции по сборке теперь доступны как никогда просто.

Так называемое «призрачное оружие» — это самодельные пистолеты и винтовки, собранные из отдельных деталей, распечатанных на 3D-принтере. Такое оружие зачастую не имеет серийного номера и не подлежит учету, что позволяет обходить законодательные ограничения.

Исследователь из британского вуза подчеркивает, что хотя процесс создания оружия не так прост, как распечатать лист бумаги, он доступен для широкого круга пользователей. При этом достаточно иметь минимальные технические навыки и доступ к чертежам — всё остальное можно приобрести по отдельности.

В ряде стран такое оружие уже фигурирует в уголовных делах. Так, один из подозреваемых в громком убийстве имел при себе пистолет, предположительно изготовленный на 3D-принтере.

Как выяснили журналисты одного из зарубежных СМИ, информация об изготовлении и продаже самодельного оружия активно распространяется в интернете, в том числе через соцсети. Некоторые объявления даже размещаются в рекламных сервисах, с отсылками к мессенджерам, где покупателям предлагается выбрать модель и оформить доставку, включая популярный пистолет Liberator и детали, позволяющие превратить полуавтомат в автоматическое оружие. Цена — около 220 долларов в криптовалюте или переводом на банковский счет. Отмечается, что несмотря на попытки платформ ограничить распространение опасного контента, доступ к «призрачному оружию» через интернет сохраняется.