Международный суд ООН обязал Израиль обеспечивать нужды палестинцев

08:05 23.10.2025

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль обязан удовлетворять базовые потребности палестинского населения, включая поставки продовольствия и гуманитарной помощи. Заявление об этом 22 октября сделал председатель суда Юдзи Ивасава, подчеркнув, что эти обязательства закреплены в статье 59 IV Женевской конвенции.

В консультативном заключении суда указано, что Израиль должен содействовать международным организациям, работающим на палестинских территориях, и уважать запрет на использование голода как метода ведения войны. Суд также подчеркнул необходимость содействия гуманитарным программам ООН, включая деятельность Ближневосточного агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение суда важным шагом и призвал израильские власти к его выполнению.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон резко раскритиковал вердикт, заявив, что это «позорное решение» и обвинив структуры ООН в том, что они «превратились в прибежище для террористов».