ЕС передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Еврокомиссия объявила о выделении Украине около €6 млрд по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов. Об этом, выступая в Европарламенте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы объявляем сегодня о выделении Украине €6 млрд по программе ERA", - приводит ее слова ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен признала, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для России затраты на проведение СВО на Украине. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.11.2025, 12:38
    Гость: stalker

    По большому счету это тоже воровство. И не важно идёт ли речь о доходах с активов или о самих активах.

  3. 13.11.2025, 12:34
    Гость: Бандерлогов предали ж.......

    "Это зашквар": Зеленский подписал санкции против своих друзей-коррупционеров Миндича и Цукермана, но есть "нюансы"

    ▪️Санкции введены сроком на 3 года, украинский Кабмин требовал 10 лет, но Зеленский отказался.
    ▪️Сами Миндич и Цукерман указаны в санкционном документе как граждане Израиля.
    ❗️Фактически, друзья Зеленского смогут продолжать распоряжаться своим имуществом на Украине, ведь санкции ведены против граждан Израиля.
    ▪️Украинский депутат Железняк прокомментировал ситуацию, назвав это "зашкваром".

Все комментарии (4)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Две революции, два итога…
В России впервые завели дело за поиск экстремистских материалов
США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: число поддерживающих окончание СВО на условиях РФ украинцев будет расти
Избранное
«Калинов мост» удочерил Пелагею
Больные темы «Алфавит» (интернет-сингл)
«Северный Флот» познакомил жителей Сергиева Посада с кровавым цирюльником
«СерьГа», 5 сентября, «16 Тонн»
Gothminister «Pandemonium II: The Battle of the Underworlds»
Лидер «Крематория» полюбил «кривую» Москву после концерта на крыше
Лучший Самый День «Вселенная онлайн» (интернет-релиз)
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Вещи в картонной коробке «Синглы и ЕР 2021-2022» (компакт-кассета)
Кинопремьера «ВИА «Васильки»»: БАМ нужен нам
Игорь Растеряев «Десять лет на комбайне»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации