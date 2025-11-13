ЕС передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

11:45 13.11.2025

Еврокомиссия объявила о выделении Украине около €6 млрд по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов. Об этом, выступая в Европарламенте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы объявляем сегодня о выделении Украине €6 млрд по программе ERA", - приводит ее слова ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен признала, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для России затраты на проведение СВО на Украине.