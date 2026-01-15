Трамп возложил ответственность за застой в переговорах на Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине при участии Вашингтона связано с позицией Киева. На соответствующий вопрос агентства Reuters американский лидер прямо указал на украинского президента Владимира Зеленского, отвечая на вопрос о причинах затянувшегося противостояния.
По словам Трампа, Москва, в отличие от Киева, демонстрирует большую готовность к компромиссам. Он отметил, что, по его оценке, президент России Владимир Путин настроен на достижение договоренностей, тогда как украинская сторона относится к переговорам менее открыто.
Объясняя свою позицию, глава Белого дома предположил, что Зеленскому психологически сложно пойти на шаги, необходимые для начала полноценного диалога. При этом Трамп не стал вдаваться в подробности возможных форматов будущих переговоров.
Американский президент не исключил личной встречи с украинским лидером на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится в ближайшее время, однако подчеркнул, что конкретных договоренностей о таком контакте пока нет.
Также Трамп заявил, что не располагает информацией о возможной поездке своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для обсуждения мирных инициатив. Ранее сообщалось, что такие планы обсуждаются, однако сроки визита остаются неопределенными.
В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к контактам с американскими представителями, подчеркнув, что при наличии интереса со стороны Вашингтона диалог может быть продолжен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Завтра нас обвинит.
А американские целеуказания для ракет и беспилотников и поставляемое оружие разве не являются основной причиной конфликта? И виноват Трамп, а не только Зеленский.
Сколько можно терять время и ложить бойцов! И если Кремль боится или не может нанести ядерный удар по гнезду Террористов и поджигателей всех войн Лондону, как и по каждой базе на территории СССР Финляндии Восточной Европы где хоть один солдат Британии-США, то отправить «Альфа», десант, арестовать мятеж на Украине Это хоть Кремль может??! То что недочеловеки США-Британия решает за дни России-СССР нужны года??! Что нужно??! Бойцов? Есть бойцы! Денег?! Больше не бывает! Оружие?! Любое?! Командира?! Есть отличные кадры! Где захват Резеденции в Киеве и нужный нам мир! Сейчас и только сейчас!
За Полную Победу Над Британской Деспотией!
У Трампа это ничего не значит, завтра с утра скажет прямо противоположное. Он же шоумен со стажем.
Гарантии безопасности для России??!!
Да вы бредите, мил человек!! Причём так настоятельно, что диву даёшься. А гарантии безопасности для Украины не нужны, что ль?!! Тут надо на равных.
И перестаньте про фашизм и национальное. А с Зелей ещё проще, если вы так уверены в том, что он диктатор. Если это правда, его больше не изберут сами украинцы. Как по мне, то это наш верховный сделал страшную ошибку, когда запретил Януковичу подписать в 2013 году ассоциацию Украины с ЕС. Ну они бы там стояли в очереди ещё 50 лет или больше, как Турция. И тем самым спровоцировал Майдан и потерю своей команды в Украине.