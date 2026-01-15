Трамп возложил ответственность за застой в переговорах на Зеленского

09:03 15.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине при участии Вашингтона связано с позицией Киева. На соответствующий вопрос агентства Reuters американский лидер прямо указал на украинского президента Владимира Зеленского, отвечая на вопрос о причинах затянувшегося противостояния.

По словам Трампа, Москва, в отличие от Киева, демонстрирует большую готовность к компромиссам. Он отметил, что, по его оценке, президент России Владимир Путин настроен на достижение договоренностей, тогда как украинская сторона относится к переговорам менее открыто.

Объясняя свою позицию, глава Белого дома предположил, что Зеленскому психологически сложно пойти на шаги, необходимые для начала полноценного диалога. При этом Трамп не стал вдаваться в подробности возможных форматов будущих переговоров.

Американский президент не исключил личной встречи с украинским лидером на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится в ближайшее время, однако подчеркнул, что конкретных договоренностей о таком контакте пока нет.

Также Трамп заявил, что не располагает информацией о возможной поездке своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для обсуждения мирных инициатив. Ранее сообщалось, что такие планы обсуждаются, однако сроки визита остаются неопределенными.

В Москве, в свою очередь, подтвердили готовность к контактам с американскими представителями, подчеркнув, что при наличии интереса со стороны Вашингтона диалог может быть продолжен.