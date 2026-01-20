США так и не освободили двух россиян с захваченного танкера Marinera

Несмотря на данное обещание, американская сторона до сих пор не освободила двух россиян из экипажа нефтяного танкера Marinera, захваченного в Северной Атлантике. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, Москва обратилась к Вашингтону с просьбой освободить российских граждан сразу после поступления информации о захвате танкера. США, в свою очередь, заверили российскую сторону в том, что решение об освобождении россиян уже было принято на высшем уровне. 

«К сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. <...> Вообще вот эта история с захватом танкеров, нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов <...> вызывает озабоченность», – приводит слова министра газета «Ведомости».

7 января ВМС США высадились на танкер Marinera, шедший под российским флагом в международных водах. На борту судна находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.

9 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США освободили двух россиян с задержанного танкера.

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сказала дипломат.

 

Комментарии читателей

Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
