В стратегии нацобороны США Россию назвали управляемой угрозой для НАТО

13:58 25.01.2026

Россия останется постоянной, но «управляемой угрозой» для восточных стран – членов НАТО в будущем, говорится в стратегии национальной обороны США.

Пентагон отмечает, что конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи». Россия также продемонстрировала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжных боевых действий.

«Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, <...> подводными, космическими и кибервозможностями», – приводят цитату из стратегии «Ведомости».

В документе уточняется, что «российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе».