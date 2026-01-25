В стратегии нацобороны США Россию назвали управляемой угрозой для НАТО

Россия останется постоянной, но «управляемой угрозой» для восточных стран – членов НАТО в будущем, говорится в стратегии национальной обороны США.

Пентагон отмечает, что конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи». Россия также продемонстрировала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжных боевых действий.

«Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, <...> подводными, космическими и кибервозможностями», – приводят цитату из стратегии «Ведомости».

В документе уточняется, что «российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2026, 21:31
    Гость: Ceburec

    Здесь главное слово-"УПРАВЛЯЕМАЯ"..Вот и весь сказ!..Несчастная Россия и мы все вместе с ней!

  2. 25.01.2026, 20:46
    Гость: VKPb

    Гениально! А главное как правдиво, Британские режимы Все управляемые из Лондона! Наконец они это признали! Да, Бриты и шелупонь лизоблюдов, «Британская Россия из Лондона», точно «управляемая угроза!» Иначе как и кого грабить, и чем всех занять вместо свержения Британского Мирового Колониального Правления?! В общем и нечем! Потому точняк правдорубы, «управляемая угроза!» ...

  3. 25.01.2026, 20:43
    Гость: ну

    Она и обладала огромным количеством самолетов ЯКи, ТУшки, ИЛы,АНы...и даже Ан2 который сейчас сделать не могут.. и где они после победы демократии? Еще одно поколение подрастет ЕГЭшников и все. Уже нет нормальных сварщиков механиков а что будет с атомными объектами страшно представить. Но юристов, нотариусов, риелторов по оформлению Долиных квартир будет тьма как и офисного планктона в неестественных монополиях.

  4. 25.01.2026, 20:00
    Гость: Везде,

    кроме Вьетнама.

    Но и Вьетнам они проиграли дома, из-за массовых протестов и политических последствий на выборах. На поле боя их и северовьетнамские потери просто несопоставимы.

  5. 25.01.2026, 20:00
    Гость: rick

    Дедолларизация мировой экономики продолжается. - ПРОДОЛЖЕНИЕ.
    ----
    Центральные банки меняют свою политику, отходя от влияния США: Индия, Китай, Бразилия и Польша избавляются от казначейских облигаций США и покупают золото. "Индия избавляется от госдолга США — вложения упали до минимума за 5 лет". Сайт "ru.investing.com/news/economy-news/article-3077710". " ING фиксирует глубокий сдвиг: Китай, Индия и Бразилия за один месяц сократили вложения в казначейские облигации США на миллиарды долларов". Сайт " yellow.com/ru/news/ing-фиксирует-глубокий-сдвиг-китай-индия-и-бразилия-за-один-месяц-сократили-вложения-в-казначейские-облигации-сша-на-миллиарды-долларов".

