В стратегии нацобороны США Россию назвали управляемой угрозой для НАТО
Россия останется постоянной, но «управляемой угрозой» для восточных стран – членов НАТО в будущем, говорится в стратегии национальной обороны США.
Пентагон отмечает, что конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи». Россия также продемонстрировала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжных боевых действий.
«Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, <...> подводными, космическими и кибервозможностями», – приводят цитату из стратегии «Ведомости».
В документе уточняется, что «российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе».
Здесь главное слово-"УПРАВЛЯЕМАЯ"..Вот и весь сказ!..Несчастная Россия и мы все вместе с ней!
Гениально! А главное как правдиво, Британские режимы Все управляемые из Лондона! Наконец они это признали! Да, Бриты и шелупонь лизоблюдов, «Британская Россия из Лондона», точно «управляемая угроза!» Иначе как и кого грабить, и чем всех занять вместо свержения Британского Мирового Колониального Правления?! В общем и нечем! Потому точняк правдорубы, «управляемая угроза!» ...
Она и обладала огромным количеством самолетов ЯКи, ТУшки, ИЛы,АНы...и даже Ан2 который сейчас сделать не могут.. и где они после победы демократии? Еще одно поколение подрастет ЕГЭшников и все. Уже нет нормальных сварщиков механиков а что будет с атомными объектами страшно представить. Но юристов, нотариусов, риелторов по оформлению Долиных квартир будет тьма как и офисного планктона в неестественных монополиях.
кроме Вьетнама.
Но и Вьетнам они проиграли дома, из-за массовых протестов и политических последствий на выборах. На поле боя их и северовьетнамские потери просто несопоставимы.
