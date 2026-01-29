ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры
Евросоюз ввел санкции против российских журналистов, телеведущих и деятелей культуры, сообщается в директиве ЕС, опубликованной в четверг.
"Россия в течение многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, при этом злонамеренные действия еще более обострились с начала агрессии против Украины и, по всей вероятности, будут продолжаться в обозримом будущем", - цитирует документ "Интерфакс".
Отмечается, что "ввиду серьезности ситуации" в санкционный лист добавляются следующие граждане России: журналисты Дмитрий Губерниев, телеведущие Екатерина Андреева и Мария Ситтель, журналисты Павел Зарубин, Роман Чумаков, а также артист балета Сергей Полунин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей.
"Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия", - сказала она ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
наверное потому, что бесконечно раньше про чихи и пуки байдена говорили, а сейчас бесконечно о чихи-пуки трампа... Ничего страшного и это переживем. Все они говорят одно и то же по американским шаблонам и много вранья.
Наши тоже что-то вводят-видимо,право имеют?
Он же молчит, когда выступает на сцене.
Непонятно зачем санкции против этих журналистов,какое отношение эти господа имеют ко всему?
Кто эти, "следующие граждане России"? Нет ответа.