ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

Евросоюз ввел санкции против российских журналистов, телеведущих и деятелей культуры, сообщается в директиве ЕС, опубликованной в четверг.

"Россия в течение многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, при этом злонамеренные действия еще более обострились с начала агрессии против Украины и, по всей вероятности, будут продолжаться в обозримом будущем", - цитирует документ "Интерфакс".

Отмечается, что "ввиду серьезности ситуации" в санкционный лист добавляются следующие граждане России: журналисты Дмитрий Губерниев, телеведущие Екатерина Андреева и Мария Ситтель, журналисты Павел Зарубин, Роман Чумаков, а также артист балета Сергей Полунин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей. 

"Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия", - сказала она ТАСС.

  1. 29.01.2026, 22:36
    Гость: да

    наверное потому, что бесконечно раньше про чихи и пуки байдена говорили, а сейчас бесконечно о чихи-пуки трампа... Ничего страшного и это переживем. Все они говорят одно и то же по американским шаблонам и много вранья.

  4. 29.01.2026, 20:50
    Гость: АНТУАН

    Непонятно зачем санкции против этих журналистов,какое отношение эти господа имеют ко всему?

