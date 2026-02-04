В украинской делегации раскрыли детали переговоров в Абу-Даби

Переговоры по украинскому конфликту в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби были ориентированы на конкретные шаги и практические решения. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — приводит его слова Газета.RU.

Умеров добавил, что в настоящее время украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. 

