Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких военных самолетов США
На территории Кувейта потерпели крушение несколько военных самолетов США, пилоты выжили, сообщается в соцсети X Генерального штаба армии Кувейта со ссылкой на Минобороны страны.
Утром 2 марта портал News 18 (подразделение CNN) сообщил, что в Кувейте разбился американский истребитель F-15. На видео, которое публиковало издание, было видно, как летчики катапультируются. По данным CNN, запись была сделана недалеко от города Эль-Джахра (расположен в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта), пишет РБК.
В Минобороны Кувейта заявили, что члены экипажей самолетов были эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение, их состояние стабильное. Представитель ведомства также сообщил о «прямой координации с дружественными силами США относительно обстоятельств инцидента».
СМИ:
«Иран сообщил о поражении месторасположения командующего ВВС Израиля.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о поражении месторасположения командующего ВВС Израиля Томера Бара.
«В ходе десятой волны операции «Правдивое обещание — 4»... месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима (Израиля) подверглось целенаправленным ударам ракетами «Хейбар», — приводит заявление иранская гостелерадиокомпания IRIB.
В КСИР также добавили, что Иран нанёс удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остаётся неизвестной»
Что тут сказать, Иран открыто отказался от навязанной нахальными евреями концепции о богоизбранности евреев.
«Рост антисемитизма неприемлем, евреи должны быть в безопасности везде, каждая страна отвечает перед США и Израилем за безопасность проживающих в ней евреев»
Член конгресса США Стени Хойер
целенаправленно наносит удары по мирному населению и атаковала более десятка объектов".
В списке названы международный аэропорт Дубая, международный аэропорт Кувейта, международный аэропорт Зайед в Дубае, международный аэропорт Эрбиля в Ираке, отель Fairmont Palm в Дубае, отель Burj Al Arab в Дубае, отель Crowne Plaza в Бахрейне, порт Дубая, жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле, жилой комплекс Era Views Towers в Бахрейне, а также жилые районы в Катаре.
Известно, что в Бахрейне один человек погиб и двое получили серьезные ранения в результате возгорания обломков перехваченной ракеты на "иностранном судне" в промышленном городе Салман.,
А ЕСЛИ БЫ Израиль не нападал на Иран и не подстрекал США,
НИ-ЧЕ-ГО Вами перечисленного, Северин, не было бы.
Туристы из стран Персидского залива уже были бы дома, не было бы ни убитых, ни раненых.
Три самолета ВС сша были бы целы.
Жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле были бы цЕЛы и невредимы.