Минобороны Кувейта сообщило о крушении нескольких военных самолетов США

На территории Кувейта потерпели крушение несколько военных самолетов США, пилоты выжили, сообщается в соцсети X Генерального штаба армии Кувейта со ссылкой на Минобороны страны.

Утром 2 марта портал News 18 (подразделение CNN) сообщил, что в Кувейте разбился американский истребитель F-15. На видео, которое публиковало издание, было видно, как летчики катапультируются. По данным CNN, запись была сделана недалеко от города Эль-Джахра (расположен в 30 км к западу от столицы Эль-Кувейта), пишет РБК.

В Минобороны Кувейта заявили, что члены экипажей самолетов были эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение, их состояние стабильное. Представитель ведомства также сообщил о «прямой координации с дружественными силами США относительно обстоятельств инцидента».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2026, 17:51
    Гость: Во дают!

    А за кого же тогда приняла этих "Иглов" кувейтская ПВО?
    НЕчто за персов?
    Ха-ха-ха!
    Подкупив тьму чиновников в в Иране, ЦРУ с Массадом забыли про, типа, союзников, кои так обиделись на такое хамское пренебрежение, что сыграли на всех своих кнопках "полëт Валькирий" Вагнера, "и полетела с коней красная сволочь"(старый советский анекдот про встречу пионеров с ветераном граждаесккой войны - тогда тоже кто-то что-то перепутал)!

  4. 02.03.2026, 17:39
    Гость: ABCD

    СМИ:
    «Иран сообщил о поражении месторасположения командующего ВВС Израиля.
    Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о поражении месторасположения командующего ВВС Израиля Томера Бара.
    «В ходе десятой волны операции «Правдивое обещание — 4»... месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима (Израиля) подверглось целенаправленным ударам ракетами «Хейбар», — приводит заявление иранская гостелерадиокомпания IRIB.
    В КСИР также добавили, что Иран нанёс удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остаётся неизвестной»
    Что тут сказать, Иран открыто отказался от навязанной нахальными евреями концепции о богоизбранности евреев.
    «Рост антисемитизма неприемлем, евреи должны быть в безопасности везде, каждая страна отвечает перед США и Израилем за безопасность проживающих в ней евреев»
    Член конгресса США Стени Хойер

  5. 02.03.2026, 17:08
    Гость: как печально АЦКАЯ ИР

    целенаправленно наносит удары по мирному населению и атаковала более десятка объектов".

    В списке названы международный аэропорт Дубая, международный аэропорт Кувейта, международный аэропорт Зайед в Дубае, международный аэропорт Эрбиля в Ираке, отель Fairmont Palm в Дубае, отель Burj Al Arab в Дубае, отель Crowne Plaza в Бахрейне, порт Дубая, жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле, жилой комплекс Era Views Towers в Бахрейне, а также жилые районы в Катаре.

    Известно, что в Бахрейне один человек погиб и двое получили серьезные ранения в результате возгорания обломков перехваченной ракеты на "иностранном судне" в промышленном городе Салман.,

    А ЕСЛИ БЫ Израиль не нападал на Иран и не подстрекал США,
    НИ-ЧЕ-ГО Вами перечисленного, Северин, не было бы.

    Туристы из стран Персидского залива уже были бы дома, не было бы ни убитых, ни раненых.
    Три самолета ВС сша были бы целы.

    Жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле были бы цЕЛы и невредимы.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
Реальность пенсионной реформы: как обещанные 40% от зарплаты превратились в четверть
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Ядерный шантаж Зеленского
Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Избранное
ЧитМил feat. ДМЦ «Милфы и скуфы» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Купи слона»: как «бурятский жеребец» прорвался в США
Крупнейшая в истории: на акции протеста в Индии вышли около 250 млн.человек
Вызовы и угрозы безопасности: время жестких ответов
Судьба предателя, угнавшего новейший МиГ-25 в Японию
«Верить каждый, разумеется, имеет право в свое: свободу вероисповедания утвердила еще первая советская Конституция 1918 года»
«Изучение истории СССР позволяет утверждать, что Советский Союз в 1971 году превосходил РФ образца 2021 года по многим показателям»
«Даже в 2022 году, когда из-за угрозы прямого грабежа произошло массовое возвращение олигархов, чистое бегство капиталов превысило четверть триллиона долларов»
Polina Mauer «Other Game» (Mood Video)
КузимЧ «Прятки» (интернет-сингл)
Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации