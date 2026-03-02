целенаправленно наносит удары по мирному населению и атаковала более десятка объектов".

В списке названы международный аэропорт Дубая, международный аэропорт Кувейта, международный аэропорт Зайед в Дубае, международный аэропорт Эрбиля в Ираке, отель Fairmont Palm в Дубае, отель Burj Al Arab в Дубае, отель Crowne Plaza в Бахрейне, порт Дубая, жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле, жилой комплекс Era Views Towers в Бахрейне, а также жилые районы в Катаре.

Известно, что в Бахрейне один человек погиб и двое получили серьезные ранения в результате возгорания обломков перехваченной ракеты на "иностранном судне" в промышленном городе Салман.,

А ЕСЛИ БЫ Израиль не нападал на Иран и не подстрекал США,

НИ-ЧЕ-ГО Вами перечисленного, Северин, не было бы.

Туристы из стран Персидского залива уже были бы дома, не было бы ни убитых, ни раненых.

Три самолета ВС сша были бы целы.

Жилые районы в Бейт-Шемеше и Тель-Авиве в Израиле были бы цЕЛы и невредимы.