Американский генерал потерял секретные карты во время командировки в Киев

Генерал-майор армии США Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и напился во время командировки в Киев. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Пентагона по результатам расследования, пишет РБК.

Как уточняется, он решил взять с собой секретные карты во время рабочей поездки из Германии на Украину 24 марта 2024 года и передал контроль над ними своему штабу.

«Поручил сотрудникам, не являвшимся дипломатическими курьерами, провезти секретные документы через государственные границы <...> не упаковал и не опечатал должным образом секретные документы, не получил письменных разрешений на перевозку и утратил владение и контроль над секретными документами», — сказано в отчете.

4 апреля 2024 года сотрудники оставили секретные карты в поезде по прибытии обратно в Польшу. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже.

«Генерал-майор Агуто взял на себя ответственность за этот инцидент», — отмечается в отчете.

Кроме этого, командование подтвердило, что во время командировки в Киев в мае того же года он выпил на одном из ужинов чачу и был «в некотором состоянии опьянения». После ужина Агуто дважды упал, ударившись затылком и лбом.

«На основании множества доказательств мы установили, что последствия опьянения генерал-майора Агуто из-за чрезмерного употребления алкоголя во время ужина 13 мая 2024 года стали причиной первого падения в его гостиничном номере, что привело к сотрясению мозга», — объясняется в документе.

Агуто не мог «исполнять служебные обязанности» из-за «сотрясения мозга, которое было диагностировано после того, как генерал-майор получил травмы в результате серии падений».

Антонио А. Агутo-младший — отставной майор-генерал армии США. Он занимал должность командующего Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U) с 9 декабря 2022 года по 5 августа 2024 года, курируя военную помощь Украине в рамках операции Atlantic Resolve.

В августе 2024 года он сдал командование SAG-U, а 1 ноября 2024 года был условно уволен в отставку в звании майора-генерала в ожидании результатов расследования DoD OIG (отчет от 12 марта 2026 года). На момент начала расследования (июнь 2024) служил в звании генерал-лейтенанта.