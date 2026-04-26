На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба

На мероприятии с участием президента США Дональда Трампа прозвучали выстрелы, сообщил пресс-пул Белого дома. После звуков стрельбы сотрудники Секретной службы США эвакуировали президента со сцены. По данным Fox News, после сообщения о стрельбе также эвакуировали первую леди Меланию Трамп, пишет РБК.

Инцидент произошел во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Злоумышленник ворвался в зал отеля, он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.

Трамп в Thruth Social написал о задержании стрелка. «Стрелявший задержан и я предложил: «Пусть шоу продолжается», — написал президент.

По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Его доставили в больницу. Завтра он предстанет перед судом. Как передает телеканал CBS со ссылкой на два источника, подозреваемый заявил силовикам, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп выступил после ЧП со стрельбой, он допустил, что мог быть главной целью стрелявшего.

«Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее. <...> Это в некотором роде очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы», — заявил он на пресс-конференции.