В Минздраве РФ выступили против запрета абортов

11:29

Замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева выступила против запрета абортов.

Как пишет "Интерфакс", по ее словам запрет абортов категорически недопустим, поскольку это приведет к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям.

"Никакими запретительными мерами - я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!" - сказала Яковлева.

По ее словам, снижать число абортов государству успешно удается за счет программ поддержки и консультирования женщин, причем статистика положительная. Так, отметила она, в 2013 году в России было сделано 881,37 тыс. абортов, из них 582 тыс. - по желанию женщины. В 2018 году было сделано 567,18 тыс. абортов, по желанию женщины - 294,45 тыс.

"Раньше более 50% хотели делать аборт (более 50% абортов проводилось по желанию женщины), то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты", - сказала Яковлева.

Она добавила, что нужно, во-первых, вести работу с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт, а во-вторых, организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.