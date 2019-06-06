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В Минздраве РФ выступили против запрета абортов

11:29 6.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева выступила против запрета абортов.

Как пишет "Интерфакс", по ее словам запрет абортов категорически недопустим, поскольку это приведет к росту младенческой смертности и другим негативным последствиям.

"Никакими запретительными мерами - я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Потому что это приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!" - сказала Яковлева.

По ее словам, снижать число абортов государству успешно удается за счет программ поддержки и консультирования женщин, причем статистика положительная. Так, отметила она, в 2013 году в России было сделано 881,37 тыс. абортов, из них 582 тыс. - по желанию женщины. В 2018 году было сделано 567,18 тыс. абортов, по желанию женщины - 294,45 тыс.

"Раньше более 50% хотели делать аборт (более 50% абортов проводилось по желанию женщины), то теперь менее 50%. Женщины уже стараются не делать аборты", - сказала Яковлева.

Она добавила, что нужно, во-первых, вести работу с медицинским персоналом, чтобы он был заинтересован мотивировать женщину не делать аборт, а во-вторых, организовать социальную помощь женщине и молодой девушке, чтобы она могла сохранить ребенка.

Темы: Беременность и роды, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 14:09
Гость: gvozd

бред.
главня проблема, что это делается за счет бюджета - это надо убрать.
аброт если не запрещать, то пусть делают за свой счет.
это один из столпов либеральной индеологии на самом деле.
именно так они разводят ..ство в странах.
06.06.2019, 14:08
Гость: Реплика

Татьяна Яковлева не знает что такое - аборт "по медицинским показаниям"? Такой аборт - совершенно нормальная вещь в цивилизованном обществе. Запрещены же должны быть произвольные аборты - по прихоти беременных. Этой негативной чертой нашего общества страдают представительницы преимущественно русского происхождения. В условиях наступившей депопуляции произвольные аборты непозволительная роскошь!
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