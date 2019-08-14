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В России увеличилось количество умерших от рака

12:09 14.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Число россиян, умерших от злокачественных новообразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что количество умерших от рака в текущем году составило 149 384 человека.

При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек. Вместе с тем это чуть меньше, чем год назад (на 0,7%).

Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, что на 35 человек меньше показателей прошлого года.

По данным Росстата, за отчетный период от ВИЧ скончались 9920 россиян.

Всего в России за полгода умерло 918 503 человека — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Темы: Смертность, Онкологические заболевания и борьба с ними, Росстат
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 14:06
Гость: заветы Ленина

В России горят миллионы га леса.Но никто с начала пожаров не рыпнулся применить бульдозеры,сняв их с уничтожения продуктов питания.,применить технологию встречного огня,
/Встре́чный пал (встре́чный огонь, о́тжиг) — способ тушения лесных :16 и степных :19 пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие материалы на пути основной стены огня.
Но вот именно такую технологию "встречного огня" используют на сознание россиян,заблаговременно уведомляя их о тенденции раковых заболеваний ,уводя в сторону от будущих последствий Верхнедвинской радиационной катастрофы.Большевики по другому не могут!Эти мрази скрывали Чернобыльскую катастрофу до последнего.У большевиков радиоактивное облако от испытания в Китае ,пройдя всю Европу,где народ Европы опасался за свои жизни ,на границе с СССР это облако словно натолкнулось на преграду. И это будет продолжаться вечно, пока не произойдет суда над преступниками и кровавыми демагогами Лениным и Сталиным и всей большевистской орды.
14.08.2019, 13:14
Гость: Сердечник

куришь - значить жить надоело
14.08.2019, 13:02
Гость: охотник за бакланами

А после взрывов в Архангельской и Кемеровской областях , число умерших от онкологии увеличится в разы.
Многих, Володя затянет в мир иной, а сам боится,прятаться будет.
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