14:58

Екатерина Ковалева, вышедшая из коллективного иска против компании «Конкорд» из-за обнаруженного обмана, обратилась в ФАН за защитой после того, как ее дверь облили краской из-за данного ранее интервью, обличающего Соболь в отравлении детей

Об этом написало само Федеральное Агентство новостей.

Угрозы и запугивания связывают с дачей показаний в интервью ФАН против Любови Соболь, разоблачающих ее преступную деятельность. Из рассказа Ковалевой становится ясно, что за отравлением детей в 2018 году стоит штаб Навального и юрист ФБК «в красном».

Очередной инцидент с давлением на Ковалеву произошел в ночь с 24 на 25 августа. Неизвестные облили белой краской дверь квартиры, где проживает ее семья. Пострадавшая уже обратилась за помощью в полицию.

Это не первый случай оказываемого давления. Ранее Ковалева уже сообщала о травле со стороны «Фонда Борьбы с коррупцией». В апреле 2019 года, практически сразу после выхода родителей из иска против «Конкорда», за Ковалевой начали вести слежку из автомобилей. Неизвестные в грубой форме требовали замолчать, а в один день дверь квартиры измазали экскрементами. Женщина беспокоится за жизнь и здоровье своей семьи и поэтому обратилась в ФАН, так как издание оказывает помощь всем пострадавшим от действий ФБК.

Новая волна угроз началась после того, как Ковалева дала интервью ФАН, в котором рассказала, о прямом участии юриста ФБК в отравлении детей. В интервью женщина рассказала немало подробностей, раскрывающих преступную деятельность Фонда и Соболь, в частности. Ковалева обвинила Соболь в намеренном распространении бактерий по детским учреждениям.

Напомним, вспышку детских заболеваний в декабре 2018 года и обвинения компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, Соболь использовала для создания политического шума и попытки попасть в Мосгордуму. Она принимала участие в шантаже Пригожина, требуя 300 миллионов рублей за закрытие фейковых расследований ФБК. Пригожин отказался выплачивать указанную сумму шантажистам. Позже выяснилось, что вины поставщика в заболевании детей нет. Люди заподозрили обман со стороны ФБК и стали покидать ранее поданный коллективный иск, в составлении которого принимала участие и сама Ковалева.

В ФАН предложили помощь всем пострадавшим от действий «ФБК». В издании не сомневаются в наличии у Навального специальных силовых групп. Штаб так называемой «оппозиции» может запугивать неудобных людей. В пример можно привести Нюту Федермессер, выступавшую кандидатом в депутаты 43 округа Москвы. «Фонд борьбы с коррупцией» запугал ее угрозами расправы, и заставил сняться с выборов.

