В Тюмени врачи отказались помогать женщине с отеком Квинке

15:35

Следователи в Тюмени организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что врачи одной из городских больниц отказали в помощи пациентке с отеком Квинке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам применены строгие меры взыскания.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района, - отметили в пресс-службе. - Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось".

Собеседник агентства добавил, что пациентка в кратчайший срок была доставлена в областную клиническую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящий момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой работников больницы просят принять девушку с отеком. Судя по записи, они отказали пациентке в госпитализации, сославшись на то, что до окончания их смены остается пять минут, а девушкой при установке капельницы необходимо следить два часа.