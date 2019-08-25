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В Тюмени врачи отказались помогать женщине с отеком Квинке

15:35 25.08.2019
Чаша Гиппократа © KM.RU, Александра Воздвиженская
Чаша Гиппократа © KM.RU, Александра Воздвиженская

Следователи в Тюмени организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что врачи одной из городских больниц отказали в помощи пациентке с отеком Квинке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу следственного управления СКР по региону.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области агентству заявили, что данный случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам  применены строгие меры взыскания.

"Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района, - отметили в пресс-службе. - Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось".

Собеседник агентства добавил, что пациентка в кратчайший срок была доставлена в областную клиническую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящий момент ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пациентка направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой работников больницы просят принять девушку с отеком. Судя по записи, они отказали пациентке в госпитализации, сославшись на то, что до окончания их смены остается пять минут, а девушкой при установке капельницы необходимо следить два часа.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 23:47
Гость: Макар

От чего умереть, что денег дадут? Сейчас все просто, есть деньги- живи. Нет денег- сдохни. Очень просто.
25.08.2019, 22:29
Гость: Сергей

Отек Квинке это острая аллергическая реакция.Дали таблетку супрастина и досвидания.Зачем из этого сенсацию делать.
25.08.2019, 22:09
Гость: Пенсионер

Опять ты тупишь: для бухгалтера статья 10 лет, если он специально устроит махинацию и украдет 100 миллионов, а если три копейки и нечаянно - ничего не будет. Это как хирург специально зарежет 10 пациентов - типа маньяк такой, его как бухгалтера и наказать на 10 лет, можно было бы говорить - правильно, и мало дали! Но ведь тут совсем о другом, специально врачи больных не режут, а больные находятся на грани жизни и смерти, тут не будешь делать опасную операцию, откажешься - посадят, сделаешь и от малейшей ошибки или от кажущейся родственникам больного ошибки пациент умрет и опять в тюрьму загремишь. А люди, ведь они смертны, так устроены, понимаешь, иногда здоровый лыжник умрет (было на моих глазах), иногда здоровый хоккеист умрет (была передача такая), а больной пациент на операционном столе, это совсем легко - Бог призвал и все. Или одно неосторожное движение, дрогнула рука и все - типа, как если бы бухгалтер ошибся на три копейки и ему 10 срока влепили. А бухгалтеру чтобы сесть нужно очень постараться - большую сумму украсть. Опытный бухгалтер не может ошибиться на большую сумму, да и время есть, когда большая сумма - несколько раз можно пересчитать, прикинуть общий баланс, дебет с кредитом, чтобы сошелся и т.д. А у хирурга времени нет заново делать операцию, если умер пациент - его не воскресишь!!!
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