Минздрав и Леонид Рошаль осудили действия врачей из центра им. Блохина

15:24

Министерство здравоохранения России и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль осудили действия врачей-онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина.

В ведомсте назвали видеообращение медиков "грубым нарушением врачебной этики и деонтологии". Там отметили, что сейчас в институте работает специальная комиссия министерства, которая даст всестороннюю оценку сложившейся ситуации.

Как пишет "Интерфакс", комиссия Минздрава положительно оценила работу новой администрации центра, которую критиковали медики.

"Требования, которые предъявляет к коллективу директор С.Р.Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны", - отметили в ведомстве.

Так, член комиссии, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, заявил, что "обвинения администрации в массовых увольнениях персонала, снижения зарплат, чрезмерные требования по ведению историй болезни и контролю присутствия на работе - не подтвердились".

В свою очередь, врачи допустили "некорректные действия, удивительные, никогда не наблюдавшиеся ранее - тайные записи обсуждения больных, выкладывание в сеть, запугивание родителей детей и родственников, что врачи покинут пост". Румянцев добавил, что "были выявлены серьезные нарушения работы отделения, действия против принятых решений по протоколам лечения больных, ведение меддокументации, показания к использованию препаратов офф-лейбл, экспериментальная терапия, которая не была подтверждена ранее другими врачами".

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что врачебное сообщество не поддержит действия врачей. "Это что за мода такая, я не понимаю! Ищите другие способы решения конфликтов. Это шантаж. Я их не поддерживаю, и врачебное сообщество не поддержит. Коллективное заявление об уходе - это безобразие", - прокомментировал он ситуацию.

В свою очередь директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди заявил, что ему стало известно о четырех заявлениях на увольнение от врачей из отделения трансплантации костного мозга. Он заверил, что дети не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

Ранее врачи центра обнародовали видеообращение, в котором они заявили о массовом увольнении, в случае, если не будет произведены изменения в администрации центра. Родители детей, проходящих лечение в центре, поддержали врачей. Директор же института, предположил, что обращение связано с нереализованными амбициями занять руководящий пост в центре.