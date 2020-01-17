В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюса

21:57

В России зафиксирована первая смерть от употребления некурительных никотинсодержащих смесей. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, пишет РИА Новости.

Подробности инцидента не раскрываются. Брюн отметил, что в последнее время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

"Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово", — добавил Брюн.

Ранее газета "Комсомольская правда" сообщала, что в Свердловской области с начала декабря 2019 года зафиксирован рост отравлений снюсом и обращениями родителей с детьми к врачам психиатрам-наркологам.

А в период с сентября по декабрь 2019 года в Областной центр острых отравлений и отделения городских и районных больниц региона поступило 13 подростков, отравившихся снюсом. Всем детям – от 10 до 17 лет.

"При поступлении у них отмечались тошнота, рвота, головокружение, спутанность сознания и психомоторное возбуждение", - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запретили в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Однако на рынке появляются его аналоги — например, никотиновые конфеты без табака, которые пользуются популярностью у подростков. Содержание никотина в них порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.

В конце декабря Роспотребнадзор поручил проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции. За время проверок сотрудники ведомства изъяли более миллиона единиц такой продукции, сумма штрафов превысила 6,5 миллиона рублей.

В нескольких регионах запретили продажу снюса и его аналогов. Соответствующие законопроекты подготовлены и на федеральном уровне — Госдума рассмотрит их в весеннюю сессию.