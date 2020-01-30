Минздрав назвал рекомендованные для лечения нового коронавируса препараты

17:10

Препараты для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом способны справиться и с новым типом коронавируса, уже унесшего жизни 170 человек. Список препаратов для лечения коронавируса опубликован на сайте российского Минздрава.

В частности, в списке препаратов значатся Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Первый препарат применяется для лечения гепатита С, второй - для смягчения симптомов при рассеянным склерозе, третий - при лечении ВИЧ-инфекции.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что с новым коронавирусом могут справиться около 30 существующих медицинских препаратов, 12 из них - предназначены для лечения ВИЧ. Среди них такие препараты, как "Индинавир" и "Саквинавир".

Между тем, Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовали проводить медикаментозное профилактическое лечение после контакта с больным. Его необходимо проводить в течение первых 48 часов. Сроки назначения такой профилактики устанавливаются в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции.

По данным на Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано. Проверено 184 заболевших с признаками ОРВИ.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587).

Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

ВОЗ соберется в четверг, 30 января, чтобы вновь обсудить необходимость объявления мирового режима ЧС из-за нового вируса.

Как сообщается на сайте Минздрава, коронавирус 2019-nCoV может вызывать у человека инфекционные заболевания от легкого ОРВИ до пневмонии, а также сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок. Согласно статистике, молодые люди и дети менее восприимчивы к этому коронавирусу, по детям известно только о единичных случаях, достаточной статистики по ним нет.

В городе Ухань, откуда начала распространяться инфекция, средней возраст заболевших - около 31 года, тяжелее всего болеют пациенты от 60 лет и старше, у которых есть хронические сопутствующие заболевания. По оценке китайских врачей, 25% заболевших оказываются в тяжелом состоянии или критическом, умирают 4%. В самом Ухане почти у всех зараженных в тяжелом состоянии развивается прогрессирующая пневмония с дыхательной недостаточностью (ОДН).

Среди первых симптомов заражения могут быть головные боли, кровохарканье, понос, тошнота и рвота. У 90% повышается температура, у 80% начинается кашель, у 55% - одышка, особенно тяжелая на шестой-восьмой день от момента заражения, у 44% - утомляемость и мышечные боли.

В Минздраве напомнили, что больные становятся заразными даже в инкубационный период.