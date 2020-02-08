Правда о вредных и полезных жирах

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Еще несколько лет назад считалось, что наиболее полезны обезжиренные продукты, и людям, особенно худеющим, нужно практически полностью исключить жир из рациона.

Современные же исследования все чаще реабилитируют жирную пищу, доказывая ее необходимость в питании каждого человека. Так что же нужно знать о жирах?

Зачем нужны жиры?

Итак, жиры - один из важнейших компонентов продуктов питания, наряду с белками и углеводами. Они выполняют функцию источника энергии, входят в состав защитной оболочки клеток тела человека, а также оберегают органы от повреждений и помогают организму предотвратить переохлаждение. В норме тело человека может содержать 10-30% жиров от общего веса.

Виды жиров

На уроках химии в школе рассказывали, что молекула жира включает в себя глицерин и жирную кислоту. Кислоты могут быть насыщенные (животного происхождения) и ненасыщенные (растительного происхождения). Последние также бывают двух видов: мононенасыщенные и полиненасыщенные. И из всего разнообразия жиров полностью вредным является только один вид. Но обо всем по порядку.

Чем полезны жиры?

Мононенасыщенные и полиненасыщенные. жирные кислоты помогают работе сердца, сосудов и нервов, улучшают функционирование мозга, продлевают молодость, способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Они содержатся в таких продуктах питания:

- нерафинированные растительные масла,

- все разновидности орехов, ореховые пасты,

- авокадо — уникальный продукт, который также содержит клетчатку, множество витаминов и минералов;

- жирные сорта рыбы.

При недостаточном поступлении полезных жиров из еды врачи могут назначить аптечные добавки, содержащие эти микроэлементы.

Фото с сайта changeyourbody.ru

Какие жиры надо употреблять умеренно?

Насыщенные жиры часто считают вредными, ведь при избыточном употреблении они способствуют скоплению холестерина на стенках сосудов, а также развитию атеросклероза и ожирения. Но совсем исключать этот вид жиров из рациона нельзя, ведь он участвует в выработке гормонов, усвоении многих витаминов, дает организму энергию. Красное мясо, куриные яйца, молочные продукты являются источником насыщенных жиров. В умеренных количествах такая пища будет полезна.

Какие жиры однозначно вредны?

Существует всего лишь одна разновидность жирных кислот, которую стоит максимально исключить из рациона. Это, так называемые, трансжиры — продукт переработки растительных жиров, который активно используется в пищевой промышленности из-за дешевизны и длительного срока годности.

Вот лишь самый общий список продуктов, содержащих трансжиры:

- маргарин,

- майонез, кетчуп и другие магазинные соусы,

- вся еда, приготовленная во фритюре (картофель фри, наггетсы и другие блюда фастфуда),

- пирожные, торты, печенья,

- полуфабрикаты и еда быстрого приготовления.

Вред искусственно синтезированных масел — в их ненатуральности. В процессе расщепления они не усваиваются полностью, приводят к накоплению токсинов организмом и нарушению обмена веществ. Таким образом, регулярно употребляя трансжиры, человек со временем может получить такие проблемы:

- сахарный диабет,

- болезни суставов,

- депрессия и стресс,

- гормональный дисбаланс,

- ослабление иммунитета.

Фото с сайта roscontrol.com

Не стоит отказываться от жиров в своем питании, за исключением искусственно синтезированных масел. Недостаток всех остальных видов жирных кислот приводит к проблемам с кожей, гормональному дисбалансу, нарушениям функционирования мозга и неправильному усвоению витаминов. Только нужно обязательно помнить: для того, чтобы любая пища приносила пользу, необходимо выбирать только качественные продукты и следить за количеством съеденного, а также стремиться к сбалансированному рациону.