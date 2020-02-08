Правда о вредных и полезных жирах
Современные же исследования все чаще реабилитируют жирную пищу, доказывая ее необходимость в питании каждого человека. Так что же нужно знать о жирах?
Зачем нужны жиры?
Итак, жиры - один из важнейших компонентов продуктов питания, наряду с белками и углеводами. Они выполняют функцию источника энергии, входят в состав защитной оболочки клеток тела человека, а также оберегают органы от повреждений и помогают организму предотвратить переохлаждение. В норме тело человека может содержать 10-30% жиров от общего веса.
Виды жиров
На уроках химии в школе рассказывали, что молекула жира включает в себя глицерин и жирную кислоту. Кислоты могут быть насыщенные (животного происхождения) и ненасыщенные (растительного происхождения). Последние также бывают двух видов: мононенасыщенные и полиненасыщенные. И из всего разнообразия жиров полностью вредным является только один вид. Но обо всем по порядку.
Чем полезны жиры?
Мононенасыщенные и полиненасыщенные. жирные кислоты помогают работе сердца, сосудов и нервов, улучшают функционирование мозга, продлевают молодость, способствуют красоте кожи, волос и ногтей. Они содержатся в таких продуктах питания:
- нерафинированные растительные масла,
- все разновидности орехов, ореховые пасты,
- авокадо — уникальный продукт, который также содержит клетчатку, множество витаминов и минералов;
- жирные сорта рыбы.
При недостаточном поступлении полезных жиров из еды врачи могут назначить аптечные добавки, содержащие эти микроэлементы.
Фото с сайта changeyourbody.ru
Какие жиры надо употреблять умеренно?
Насыщенные жиры часто считают вредными, ведь при избыточном употреблении они способствуют скоплению холестерина на стенках сосудов, а также развитию атеросклероза и ожирения. Но совсем исключать этот вид жиров из рациона нельзя, ведь он участвует в выработке гормонов, усвоении многих витаминов, дает организму энергию. Красное мясо, куриные яйца, молочные продукты являются источником насыщенных жиров. В умеренных количествах такая пища будет полезна.
Какие жиры однозначно вредны?
Существует всего лишь одна разновидность жирных кислот, которую стоит максимально исключить из рациона. Это, так называемые, трансжиры — продукт переработки растительных жиров, который активно используется в пищевой промышленности из-за дешевизны и длительного срока годности.
Вот лишь самый общий список продуктов, содержащих трансжиры:
- маргарин,
- майонез, кетчуп и другие магазинные соусы,
- вся еда, приготовленная во фритюре (картофель фри, наггетсы и другие блюда фастфуда),
- пирожные, торты, печенья,
- полуфабрикаты и еда быстрого приготовления.
Вред искусственно синтезированных масел — в их ненатуральности. В процессе расщепления они не усваиваются полностью, приводят к накоплению токсинов организмом и нарушению обмена веществ. Таким образом, регулярно употребляя трансжиры, человек со временем может получить такие проблемы:
- сахарный диабет,
- болезни суставов,
- депрессия и стресс,
- гормональный дисбаланс,
- ослабление иммунитета.
Фото с сайта roscontrol.com
Не стоит отказываться от жиров в своем питании, за исключением искусственно синтезированных масел. Недостаток всех остальных видов жирных кислот приводит к проблемам с кожей, гормональному дисбалансу, нарушениям функционирования мозга и неправильному усвоению витаминов. Только нужно обязательно помнить: для того, чтобы любая пища приносила пользу, необходимо выбирать только качественные продукты и следить за количеством съеденного, а также стремиться к сбалансированному рациону.