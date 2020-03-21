Врачи назвали болезни, увеличивающие риск смерти при коронавирусе

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Итальянские медики назвали заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые болезни и диабет. находятся в зоне повышенного риска при заболевании коронавирусом.

Среди людей с болезнями сердца опасность наихудшего развития ситуации повышается на 10,5%, среди диабетиков — на 7,3%. Также значительно подвержены осложнениям пациенты с гипертонией (6%) и онкологическими заболеваниями (5,6%), пишет издание URA.RU со ссылкой на данные отчета общества инфекционных и тропических болезней итальянского региона Ломбардия. Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв заболевания на — 4032. За прошедшие сутки в стране умерли 627 человек с коронавирусом.

По данным на утро субботы, 21 марта, в России зарегистрировано 253 заболевших коронавирусом. Число зараженных вирусом COVID-19 по всему миру составляет более 260 тысяч человек.