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Врачи назвали болезни, увеличивающие риск смерти при коронавирусе

15:53 21.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Итальянские медики назвали заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусе. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые болезни  и диабет. находятся в зоне повышенного риска при заболевании коронавирусом. 

Среди людей с болезнями сердца опасность наихудшего развития ситуации повышается на 10,5%, среди диабетиков — на 7,3%. Также значительно подвержены осложнениям пациенты с гипертонией (6%) и онкологическими заболеваниями (5,6%), пишет издание URA.RU со ссылкой на данные отчета общества инфекционных и тропических болезней итальянского региона Ломбардия. Накануне Италия обогнала Китай по общему числу жертв заболевания на — 4032. За прошедшие сутки в стране умерли 627 человек с коронавирусом.

По данным на утро субботы, 21 марта, в России зарегистрировано 253 заболевших коронавирусом. Число зараженных вирусом COVID-19 по всему миру составляет более 260 тысяч человек.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение
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Комментарии читателей
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21.03.2020, 17:02
Гость: Федот

Я на всякий случай даже компьютер сканировать чаще стал. Так оно спокойней будет.
21.03.2020, 16:13
Гость: gvozd

тем временем, имперская канцелярия в брюсселе выдала на гора очередной абсурд.
было обьявлено о программе финансовой помощи пострадавшим от коронавируса странам.. главный получатель - польша.. которой достанется в ТРИ раза больше чем италии.
при этом польша активно создает проблемы прибалтике, блокируя поток грузов, в первую очередь продовольствия.
такая вот демократия с правами человека.
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