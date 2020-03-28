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В Оренбургской области умер 57-летний мужчина, зараженный коронавирусом

12:29 28.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В больнице Оренбурга 28 марта скончался пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

"Мы потеряли пациента. Это случилось сегодня утром. В течение дня пройдет вскрытие. И мы узнаем причину смерти. Отмечу, что пациент имел хроническую патологию", — приводит слова министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой издание "Оренбург Медиа".

Зараженным оказался 57-летний житель города Бузулука. Мужчина с семьей путешествовал по Европе. Его госпитализировали с жалобами на ухудшение здоровья.

По словам Татьяны Савиновой, пациент был своевременно доставлен в больницу Оренбурга и подключен к системе искусственной вентиляции легких. Мужчина получал все необходимое лечение, однако спасти его жизнь не удалось.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264. 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 12:50
Гость: Иван Иваныч

Оказывается от простого воспаления лёгких умерло 80000 чел в прошлом году.
И если бы каждый случай представлять как эпидемию, то можно таккую панику раздуть. Вспомнился 2000 год. Тогда очень много народа летом умерло от воспаления лёгких. В частности известный спортсмен, бывший футболист Донецкого Шахтера Виталий Старухин.
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