В Оренбургской области умер 57-летний мужчина, зараженный коронавирусом

12:29

В больнице Оренбурга 28 марта скончался пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

"Мы потеряли пациента. Это случилось сегодня утром. В течение дня пройдет вскрытие. И мы узнаем причину смерти. Отмечу, что пациент имел хроническую патологию", — приводит слова министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой издание "Оренбург Медиа".

Зараженным оказался 57-летний житель города Бузулука. Мужчина с семьей путешествовал по Европе. Его госпитализировали с жалобами на ухудшение здоровья.

По словам Татьяны Савиновой, пациент был своевременно доставлен в больницу Оренбурга и подключен к системе искусственной вентиляции легких. Мужчина получал все необходимое лечение, однако спасти его жизнь не удалось.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264.