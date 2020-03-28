В Оренбургской области умер 57-летний мужчина, зараженный коронавирусом
В больнице Оренбурга 28 марта скончался пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
"Мы потеряли пациента. Это случилось сегодня утром. В течение дня пройдет вскрытие. И мы узнаем причину смерти. Отмечу, что пациент имел хроническую патологию", — приводит слова министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой издание "Оренбург Медиа".
Зараженным оказался 57-летний житель города Бузулука. Мужчина с семьей путешествовал по Европе. Его госпитализировали с жалобами на ухудшение здоровья.
По словам Татьяны Савиновой, пациент был своевременно доставлен в больницу Оренбурга и подключен к системе искусственной вентиляции легких. Мужчина получал все необходимое лечение, однако спасти его жизнь не удалось.
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264.