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В России количество инфицированных за сутки увеличилось на 2 186 человек

11:15 12.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 2 186 и сейчас составляет 15 770 человек в 82 регионах страны. Выздоровел на данный момент 1 291 человек, 130 человек умерли, сообщает ТАСС.

Согласно данным штаба по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, прирост в Москве составил 1 306 человек. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся.

Также новые случаи зафиксированы в еще 51 регионе: Московская область - 278, Санкт-Петербург - 69, Мурманская область - 61, Нижегородская область - 42, Краснодарский край - 31, Красноярский край - 25, Владимирская область - 23, Республика Мордовия - 23, Республика Башкортостан - 19, Брянская область - 18, Ивановская область - 18, Чеченская Республика - 17, Рязанская область - 16, Тамбовская область - 15, Пермский край - 15, Ярославская область - 14, Ростовская область - 14, Воронежская область - 12, Ямало-Ненецкий АО - 12, Республика Бурятия - 12, Чувашская Республика - 11, Амурская область - 11, Тюменская область - девять, Ставропольский край - восемь, Астраханская область - восемь, Ульяновская область - восемь, Республика Северная Осетия - семь, Республика Марий Эл - семь, Саратовская область - семь, Белгородская область - пять, Липецкая область - пять, Калининградская область - пять, Ленинградская область - пять, Кабардино-Балкарская Республика - пять, Волгоградская область - пять, Иркутская область - пять, Свердловская область - четыре, Забайкальский край - четыре, Костромская область - три, Тульская область - три, Вологодская область - три, Самарская область - три, Республика Саха (Якутия) - три, Карачаево-Черкесская Республика - два, Удмуртская Республика - два, Омская область - два, Республика Крым - два, Курская область - один, Кировская область - один, Курганская область - один, Приморский край - один.

За сутки выписаны 246 человек, в том числе 188 - в Москве, шесть - в Московской области, по пять - в Дагестане и Крыму.

Летальные исходы зафиксированы в Москве - 14, Московской области - четыре, Чеченской Республике - два. По одному летальному случаю зафиксировано в республиках Башкортостан и Ингушетия, Смоленской и Костромской областях. 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 19:34
Гость: tot64

Чегойтось мантры соловьёва, и ко., не помогают. На западе пандемия идёт на спад а в россии ползёт в верх.
да и смертность , в той же германии лежит около 0,37 %.
Посчитаете ваши потери после кризиса. Сравните и увидите наверняка ,что никаких особенных "русских" или "славянских" защитных механизмов, не существует - как повсеместно на многочисленных ток шоу утверждается.
Иммунитет русских никак не может быть выше чем у "западного" человека. Скорее слабее, в силу образа жизни большинства русских...
12.04.2020, 19:26
Гость: tot64

Наличие агромадного количества этих самых арабов, азиатов чёрных и славян - перечисленных вами, показывают несостоятельность ваших утверждений, относительно разработки таких изощрённых вирусов.... Увы...
12.04.2020, 19:12
Гость: полагаю

что таких домов гораздо меньше,заразные скорее всего не по одному живут.
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