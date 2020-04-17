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Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус

09:53 17.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Все случаи заболевания ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус, пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, вирус "активно распространяется внутри города", на ранней стадии инфекции отличить коронавирусную инфекцию от простого ОРВИ "достаточно сложно".

"Поэтому по предложению Клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ будем расценивать как подозрение на коронавирус", - заявила Ракова.

В связи с этим, все пациенты, которые болеют ОРВИ и другими заболевания верхних дыхательных путей, помещаться на амбулаторном уровне под динамическое медицинское наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль состояние пациента через телефонный обзвон.

"В случае изменения состояния в худшую сторону будет скорректирована терапия. Если у пациента будет подозрение на воспаление легких, в обязательном порядке должно пройти обследование в амбулаторном КТ-центре", - добавила она.

Кроме того, всем пациентам с ОРВИ в Москве будут в обязательном порядке выдаваться именные постановления главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней. Более того, такое же постановление будет выдаваться и их родственникам, для того чтобы они находились в изоляции, за исключением "элементарных повседневных нужд, таких как, сходить в магазин или ряду других".

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Темы: Коронавирус, Грипп и ОРВИ
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 15:52
Гость: всем выздоровевшим и незаразным отменить ограничения

Анастасия, всем выздоровевшим и незаразным нужно выдать специальные жетоны, на которых выбиты их паспортные данные, и разрешить свободно перемещаться по городу, предоставив временный бесплатный проезд в городском транспорте по жетону, или разблокировав их проездные билеты, привязав их к жетонам.
17.04.2020, 11:35
Гость: Самбрэро рязанский

Молодец бледнолицый индеец, можешь распознавать лазутчиков, из племени половцев!
Сегодня ты получишь новый клык, за самоотверженость, и внимательность!
17.04.2020, 11:28
Гость: Это за границей,

а в России?
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