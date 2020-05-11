В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

10:34

В Китае вновь начало расти количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет "Интерфакс".

За минувшие сутки в Китае было зарегистрированы 17 новых случаев и 12 бессимптомных больных. Десять из вновь заболевших заразились внутри страны, пять из них - в Ухане, а семь - заразились за пределами Китая.

Двенадцать бессимптомных больных зафиксированы внутри страны, сейчас под наблюдением врачей находятся 780 бессимптомных носителей коронавируса.

Днем ранее в Ухане был подтвержден первый с 3 апреля случай заражения коронавирусом.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 начала свое распространение с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Всего за время эпидемии внутри страны от осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 918 случаев заражения. В клиниках страны продолжают курс лечения 141 человек. их состояние оценивается как тяжелое.