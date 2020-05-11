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В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

10:34 11.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Китае вновь начало расти количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет "Интерфакс".

За минувшие сутки в Китае было зарегистрированы 17 новых случаев и 12 бессимптомных больных. Десять из вновь заболевших заразились внутри страны, пять из них - в Ухане, а семь - заразились за пределами Китая.

Двенадцать бессимптомных больных зафиксированы внутри страны, сейчас под наблюдением врачей находятся 780 бессимптомных носителей коронавируса. 

Днем ранее в Ухане был подтвержден первый с 3 апреля случай заражения коронавирусом.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 начала свое распространение с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Всего за время эпидемии внутри страны от осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 918 случаев заражения. В клиниках страны продолжают курс лечения 141 человек. их состояние оценивается как тяжелое.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 16:44
Гость: World

Судя по графическому анализу.
Сейчас или 2-3 дня назад некоторая коррекция после 3-ей волны "сникерса"
Всего бывает 5 волн. 5 -я волна самая мощная и составляет сумма 2-х предыдущих волн х 0.75
Значит число зараженных в России покажет 450-500 тыс человек
Это на дневном тренде. На недельном сейчас начало 3-й волны
На недельном до 1 млн
11.05.2020, 16:42
Гость: IgS

Меры санации улиц, домов, хлевов, лачуг там были беспредельные и как раз исключительно эффективные Благодаря скученности населения и жесткой дисциплине они-то и дали результат. Напомню и о железных наказаниях за нарушения режима. Вы, очевидно, в Китае не были и их быт и жизнь не видели и судите по Таймс или Ассошейтед Пресс, по указке оттуда-же. Ну-ну.
11.05.2020, 14:02
Гость: Штурман

Не верьте статистам из КНР. Там давно на стадии первичного учета модно преувеличивать статданные так как страна с плановой экономикой и с централизованным распределением государственных ресурсов. Это как в гнезде вороны.Чем шире раскроешь клюв,то тем больше червячков.Еще ни одному государству не удавалось остановить распространение гриппа и неужели в КНР, где население очень скучено и численность более 1.2 млрд, возможно поймать каждого зараженного за хвост и посадить в карантин? Впрочем на бумаге число китайцев можно нарисовать и 1.5 миллиард,а эпидемию свести только в г Ухань.Предполагаю в Ухане была вспышка более агрессивного штамма Ковид-19 и это стало основанием поставить весь мир на уши с эпидемией корнавируса. Новейшая истерическая история по мышиному гриппу оказалась выгодной именно КНР так как она придавила торговую войну с США и "быстро справившись" с этой эпидемией китайская промышленность вновь начала расти и только карантинные меры других стран пока еще не позволяют китайцам вновь доминировать в мире экономически.
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