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Власти Уханя протестируют всех жителей города на наличие COVID-19

11:06 12.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти китайского города Ухань объявили о проведении обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 всего населения мегаполиса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Тестирование должно быть проведено в течение 10 дней. 

Данное решение связано с новой вспышкой заболеваемости COVID-19 в городе. За последние дни в городе были выявлены шесть новых случаев пневмонии, вызываемой коронавирусом. Все пациенты госпитализированы. 

Кроме того, было выявлено 11 новых случаев бессимптомного течения заболевания. Подобные пациенты могут быть источниками для нового всплеска заболеваемости в городе.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 начала свое распространение с китайского города Ухань в декабре 2019 года. Всего за время эпидемии внутри страны от осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 918 случаев заражения. В клиниках страны продолжают курс лечения 141 человек. их состояние оценивается как тяжелое.

Темы: Коронавирус, Китай
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 12:07
Гость: - Есть у Революции начало, Нет у Революции конца!

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12.05.2020, 12:00
Гость: Простой

К этому все шло
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