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Россия может пойти по «военному» типу вакцинирования от коронавируса

09:26 14.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия может пойти по "военному" типу вакцинации против коронавируса, считает академик РАН Сергей Колесников.

В интервью "Парламентской газете" ученый заявил, что данный тип защиты от вируса предполагает вакцинацию только тех людей, кто работает в очагах инфекции и тех, кто находится в группе повышенного риска развития тяжелой формы заболевания.

По словам Колесникова, есть специальный регламент регистрации лекарственных препаратов и вакцин в условиях чрезвычайной ситуации. И в таком случае власти могут выбрать "военный" сценарий и начать вакцинацию уже осенью или в начале зимы.

В случае же традиционного пути вакцинации, то прививать население начнут не раньше конца текущего года или даже начала следующего. Так как в начале необходимо выбрать наиболее конкурентную вакцину, а затем начать ее производство.

"Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное количество вакцин. Это примерно 8-10 млн доз ежегодно", - прокомментировал академик. 

Для формирования же достаточного иммунитета у популяции необходимо всего 70 млн доз. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в стране ближе к последней декаде июля.

Темы: Коронавирус, Вакцинация, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 11:38
Гость: Пасс

От вакцины сначала отправят на тот свет 65+.Они и так бюджету дорого обходятся. Затем избирательно выстроят в очередь другие группы и нации. Цель - нужно оставить на земле 1 милрд.
14.05.2020, 11:01
Гость: Стесняюсь спросить

что эта за вакцина такая , если на разработку вакцины, потребуется не менее одного года, на разработку ?
Или власти РФ первые готовы, отправить население РФ, в рай?
14.05.2020, 10:50
Гость: Ну-ну

Сколько себя помню, врачи всегда говорили, что грипп и вирусы всё время мутируют и, соответственно, вакцина против вирусов фактически бессмысленна.
По крайней мере так было до сего времени. Може чего изменилось?
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