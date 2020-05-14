Россия может пойти по «военному» типу вакцинирования от коронавируса

09:26

Россия может пойти по "военному" типу вакцинации против коронавируса, считает академик РАН Сергей Колесников.

В интервью "Парламентской газете" ученый заявил, что данный тип защиты от вируса предполагает вакцинацию только тех людей, кто работает в очагах инфекции и тех, кто находится в группе повышенного риска развития тяжелой формы заболевания.

По словам Колесникова, есть специальный регламент регистрации лекарственных препаратов и вакцин в условиях чрезвычайной ситуации. И в таком случае власти могут выбрать "военный" сценарий и начать вакцинацию уже осенью или в начале зимы.

В случае же традиционного пути вакцинации, то прививать население начнут не раньше конца текущего года или даже начала следующего. Так как в начале необходимо выбрать наиболее конкурентную вакцину, а затем начать ее производство.

"Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное количество вакцин. Это примерно 8-10 млн доз ежегодно", - прокомментировал академик.

Для формирования же достаточного иммунитета у популяции необходимо всего 70 млн доз.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в стране ближе к последней декаде июля.