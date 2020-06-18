Информационная провокация «Проекта»: оппозиционеры распространяют старые вбросы о коронавирусе

19:32

Из-за того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, оппозиционные медиа вбрасывают в Сеть фейки с целью разжечь в обществе протестные настроения

Например, этим занялось либеральное издание «Проект», попытавшись дискредитировать обстановку с COVID-19 в Петербурге, используя растиражированные вбросы оппозиции.

Все то время, что коронавирус распространялся в России, оппозиционные издания распространяли лживую информацию, откровенно дискредитирующую действия властей. Сейчас же у либеральных изданий появились трудности с отработкой своей повестки. Но пока коронавирус окончательно не побежден, у них есть возможность брать эту тему для разжигания протестных настроений.

На сайте «Проекта» появилась неоднозначная и провокационная статья «Позади Москвы. Рассказ о том, как проктолог и охранник провалили борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге».

Публикация посвящена размышлениям о распространении коронавируса в Петербурге и начинается с предположения, что главврача Боткинской инфекционной больницы Алексея Яковлева уволили не просто так. Якобы в этом увольнении есть политический подтекст. Хотя проблемы больницы, так и не решенные при Яковлеве, давно заставляли задуматься о компетентности руководителя. Экс-главврача защищали депутаты петербургского Заксобрания, но это ни к чему не привело. Руководить больницей стал вице-губернатор по соцполитике и врач-проктолог Олег Эргашев.

«Проект» высказал собственное видение ситуации. По мнению издания, назначение на пост главы больницы нового человека могло спровоцировать рост заболеваний коронавирусом среди медработников.

Более того, для усиления эффекта в статье фигурировали откровенно фейковые истории сотрудников больниц, которые рассказывали о сложной ситуации в медучреждениях. Например, Покровская больница оказалась в центре внимания из-за якобы врачей, поведавших о дефиците СИЗ. В Сети появилось видео, авторами которого оказались простые санитарки. Ролик был проверен, и выяснилось, что на тот момент в Покровской больнице не было больных с коронавирусом.

Также в этом медучреждении зафиксировали столкновение интересов руководства и врачей. Известно, что специалисты пытались переоборудовать оснащение больницы, не согласовав это с необходимыми компетентными органами. Дошло до потасовки. Олег Эргашев и председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец проверили больницу и уладили все вопросы. Как оказалось, медучреждение было полностью укомплектовано и ранее. Внутренний же конфликт удалось погасить.

Возвращаясь к публикации «Проекта», стоит отметить, что издание считает смену руководства Боткинской больницы и фейковую историю из Покровской повлиявшими на заболевание коронавирусом среди врачей. «Проект» не обращает внимания на официальные данные, подкрепленные отчетностью, и не учитывает высокого риска заражения у медработников в ходе борьбы с эпидемией. Помимо этого, врачи могут заразиться и вне стен больниц, за что руководство медучреждения не может быть ответственным.

Риторика «Проекта» построена таким образом, что очевидные выводы о рисках врачей подхватить ковид не берутся в расчет как будто бы намеренно. Такое поведение объясняется попытками разжечь протестные настроения. «Проект» не гнушается использовать уже опровергнутые и разоблаченные фейки для достижения своей цели.

