Минздрав рассчитывает на снятие всех коронавирусных ограничений к февралю

15:25

Возвращение россиян к нормальной жизни и снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, будет возможно в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, к этому времени в стране ожидается появление популяционного иммунитета, сформированного в том числе с помощью лекарственных препаратов.

Летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире, добавил Мурашко.

Одновременно с этим идет подготовка к масштабированию производства вакцины. Массовое применение вакцины без ограничений станет возможным только в начале 2021 года, предположительно в январе-феврале, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в российском правительстве.

Чтобы окончательно убедиться в эффективности и безопасности препарата потребуется еще 5-6 месяцев, после чего ее можно будет запускать в массовый оборот.

Наиболее перспективной вакциной является препарат, разрабатываемый в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи.

Он сообщил, что в настоящее время в туристических регионах подготовлены дополнительные койки для развертывания в случае необходимости, идет подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему сезону.

Говоря о вакцине от коронавируса, министр сказал, что идет подготовка к масштабированию производства, а после ее регистрации начнется более активное взаимодействие с другими странами для организации поставок.

В первую очередь будут вакцинироваться группы риска - медики и работники, контактирующие с большим количеством других людей