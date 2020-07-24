Минздрав рассчитывает на снятие всех коронавирусных ограничений к февралю
Возвращение россиян к нормальной жизни и снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, будет возможно в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, к этому времени в стране ожидается появление популяционного иммунитета, сформированного в том числе с помощью лекарственных препаратов.
Летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире, добавил Мурашко.
Одновременно с этим идет подготовка к масштабированию производства вакцины. Массовое применение вакцины без ограничений станет возможным только в начале 2021 года, предположительно в январе-феврале, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в российском правительстве.
Чтобы окончательно убедиться в эффективности и безопасности препарата потребуется еще 5-6 месяцев, после чего ее можно будет запускать в массовый оборот.
Наиболее перспективной вакциной является препарат, разрабатываемый в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи.
Он сообщил, что в настоящее время в туристических регионах подготовлены дополнительные койки для развертывания в случае необходимости, идет подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему сезону.
Говоря о вакцине от коронавируса, министр сказал, что идет подготовка к масштабированию производства, а после ее регистрации начнется более активное взаимодействие с другими странами для организации поставок.
В первую очередь будут вакцинироваться группы риска - медики и работники, контактирующие с большим количеством других людей