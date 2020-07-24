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Минздрав рассчитывает на снятие всех коронавирусных ограничений к февралю

15:25 24.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Возвращение россиян к нормальной жизни и снятие всех ограничений, связанных с коронавирусом, будет возможно в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, к этому времени в стране ожидается появление популяционного иммунитета, сформированного в том числе с помощью лекарственных препаратов. 

Летальность от инфекции в стране составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире, добавил Мурашко.

Одновременно с этим идет подготовка к масштабированию производства вакцины. Массовое применение вакцины без ограничений станет возможным только в начале 2021 года, предположительно в январе-феврале, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в российском правительстве. 

Чтобы окончательно убедиться в эффективности и безопасности препарата потребуется еще 5-6 месяцев, после чего ее можно будет запускать в массовый оборот. 

Наиболее перспективной вакциной является препарат, разрабатываемый в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи.

 

 

Он сообщил, что в настоящее время в туристических регионах подготовлены дополнительные койки для развертывания в случае необходимости, идет подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему сезону.

Говоря о вакцине от коронавируса, министр сказал, что идет подготовка к масштабированию производства, а после ее регистрации начнется более активное взаимодействие с другими странами для организации поставок.

В первую очередь будут вакцинироваться группы риска - медики и работники, контактирующие с большим количеством других людей

Темы: Коронавирус, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 23:05
Гость: Да

:) А в чём ещё в ДК ходить? Там известно, кто обретается.. :)

----------------

Я всегда говорил, респиратор - он лучше маски.. в нём дышать легче..там же клапан стоит..да и защита для того, кто носит, более мощная..

----------------

Маски - это народу, который думает, что никого заразить не может, хотя сам иной раз едва ползает :)
24.07.2020, 21:02
Гость: личному опыту про МАСКИ

А ничего что народ носит месяц одну и ту же одноразовую маску?
Толк-то какой от этого?
...
24.07.2020, 20:07
Гость: , в Лондоне в магазинах маски опять обязательны..

И чё?
У нас тоже во всех магазах написано что без масок и перчаток не обслуживают. И чё?
В маске очень мало кто, а уж в перчатках- это большая редкость.
Намедни зашел один шизик в наш ДК (дом культуры). здоровенный бугай , не в маске, а в РЕСПИРАТОРЕ, круглом, с рогатков в области носа и рта. Мало того, на лбу у него был защитный экран.Прозрачный. Ну наподобие маски сварщика.
Во до чего людей довели!
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