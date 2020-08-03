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Россиян предупредили об опасности массовых КТ

13:25 3.08.2020
КТ легких
Фото с сайта scz.ru

Роспотребнадзор заявил о росте коллективной дозы облучения в связи с пандемией COVID-19. Как пишет ТАСС, в период с марта по июнь текущего года коллективная доза облучения от исследований с помошью компьютерной томографии в регионах страны оказалась в полтора раза больше обычного уровня.

Со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева, ведомство считает, что это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией.

"Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март - июнь 2020 года возросла в полтора раза. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний", - говорится в сообщении ведомства.

Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 23:11
Гость: совершенно верно

Поэтому в советские времена к этому очень осторожно подходили и даже самую слабенькую флюорографию делали лишь один раз за год.
03.08.2020, 20:40
Гость: Рентгенолог

Безвредных доз радиации не бывает
03.08.2020, 18:45
Гость: ДВП

Если стоит кардиостимулятор то МРТ делать нельзя.
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