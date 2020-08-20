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Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

12:56 20.08.2020
Фото: Российский Фонд Прямых Инвестиций

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от Covid-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в Пекине.

В документе говорится, что речь идет о вакцине, которую разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, которая получила название "Спутник V". Академик Чжун Наньшань также поздравил Россию с завершением процедуры государственной регистрации препарата. 

Ранее в Минздраве заявили, что Россия договорилась о производстве данной вакцины в пяти странах мира. Также получены заявки на приобритение данной вакцины из более чем 20 стран. 

Темы: Коронавирус, Новые лекарства и их перспективы
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 16:15
Гость: Вирусологи

Поняли, что вирусология стала политикой.
20.08.2020, 16:15
Гость: Alx

Я буду.
20.08.2020, 16:14
Гость: Время Ч.

Вакцинация добровольная, вас никто не заставляет.
Все комментарии (9)
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