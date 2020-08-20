Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

12:56

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от Covid-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в Пекине.

В документе говорится, что речь идет о вакцине, которую разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, которая получила название "Спутник V". Академик Чжун Наньшань также поздравил Россию с завершением процедуры государственной регистрации препарата.

Ранее в Минздраве заявили, что Россия договорилась о производстве данной вакцины в пяти странах мира. Также получены заявки на приобритение данной вакцины из более чем 20 стран.