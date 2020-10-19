В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования "Глобальное бремя болезней", опубликованное в медицинском журнале The Lancet.
Первую строчку заняла Исландия. Ее результат 71,9 года.
Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни человека — это то, сколько он проживает без учета любых болезней. В самых развитых странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралазии за прошлый год она составила 67,4 года.
Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.
Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.
Ранее стало известно, что правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны: население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что есть объективные причины сокращения населения России: совпадение двух демографических ям - яма Великой Отечественной войны и яма, связанная с распадом СССР.
"Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей", - отметил Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А есть версия, что потасовки НЕ будет? Ну, например, российские власти не станут прессовать страны, где их семьи, жилье, счета...
И с кем еще сравнивать? С Гватемалой? Я уже сравнивл, лучше уж с нэзалэжной.
А за радзянску ридну скажу только одно: нехрен было пиписьками меряться со схидняками! Схидняки западенцам все отдали, по наивности, в 1992, теперь ответку ловят.
Вот только беда - основные адепты ЗОЖ живут не на окраинах, где лес хоть из бинокля виден, а в супер-пупер комплексах, типа JAZZ, где кирдык полный. Там же люди в лифтах убивать друг друга будут чаще, чем в соседней криминальной Марьиной роще...
У вас со чтением всё в порядке? Повторяю, согласно этому исследованию (результаты которого можно найти в интернете) средняя продолжительность здоровой жизни на Украине меньше, чем в России на два года. То есть, заголовок статьи искажает информацию первоисточника. Во-вторых, загадкой является то, как эти исследователи определяли "продолжительность здоровой жизни". У меня много знакомых в западно-европейских странах, с возрастом от 50 до 60 лет. Согласно данному исследованию они должны быть здоровы, но все уже ходят по врачам.
Нуууу, сам-то усорыжий рупор на удивление плодовит. Лизуны незаменимы при любой власти.