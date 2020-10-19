В России оказалась самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

18:40 19.10.2020

Продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года – по этому показателю страна занимает последнее место среди государств Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования "Глобальное бремя болезней", опубликованное в медицинском журнале The Lancet.

Первую строчку заняла Исландия. Ее результат 71,9 года.

Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, продолжительность здоровой жизни человека — это то, сколько он проживает без учета любых болезней. В самых развитых странах Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралазии за прошлый год она составила 67,4 года.

Для выявления указанного параметра использовался специальный показатель, рост и уменьшение которого связан, к примеру, с ростом или уменьшением хронических заболеваний в стране.

Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.

Ранее стало известно, что правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны: население России может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что есть объективные причины сокращения населения России: совпадение двух демографических ям - яма Великой Отечественной войны и яма, связанная с распадом СССР.

"Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей", - отметил Песков.