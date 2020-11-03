Кто такой хиропрактор и что лечат хиропрактики?

Лечение различных патологий, в частности опорно-двигательного аппарата, не ограничивается приемом медикаментов и оперативным вмешательством 

В комплексную терапию входят ЛФК, физиотерапевтические процедуры и хиропрактика. Это альтернативная форма традиционной медицины, основанная на воздействии рук врача на определенные отделы позвоночника, суставы и внутренние органы пациента. Как информирует https://gmgchiropractic.ca/, методика эта очень эффективна.

Chiropractic Treatments for Low Back Pain

Название метод получил от слияния двух греческих слов, которые в переводе означают «рука» и «действие». Такое лечение практиковалось издревле. Впервые «техника правого рычага», которая широко используется в современный хиропрактике, была предложена и обоснована в 1895 г. Д.Д. Палмером. Активно продвигать эту методику в дальнейшем стал сын американского лекаря.

О хиропрактике и хиропракторах

Хиропракторами называются мануальные терапевты, получившее специфическое высшее образование. Учатся они 7-8 лет, после чего имеют право осуществлять диагностику и лечение. В отличие от массажистов, хиропракторы не просто разминают суставы. Во время сеанса они изучают функциональность позвоночника, определяют, как его отделы влияют на работу других органов и систем.

К хиропрактору пациенты приходят с различными заболеваниями:

  • хронические и острые боли в спине, пояснице, шее;
  • растяжения суставов;
  • миалгии;
  • травмы ротаторной манжеты;
  • грыжевые выпячивания межпозвонковых дисков;
  • мигрени, обусловленные патологиями позвоночника шейного отдела;
  • артриты;
  • туннельный синдром;
  • нестабильность суставов;
  • ограничение подвижности диартрозов.

В сферу деятельности хиропрактора входит и лечение некоторых внутренних органов, расстройство которых обусловлено поражением ЦНС.

Treat Neck Pain with Chiropractic Care

Что дают сеансы хиропрактики

Обратившись к врачу-хиропрактору, пациент получает диагностику и лечение. Причем обследование и терапия происходят в первый же день. Преимущество такого подхода заключается в том, что болезненные ощущения уменьшатся или исчезнут уже после первого посещения.

Другие плюсы:

  • уменьшается ограничение подвижности;
  • исчезает болезненность в позвонках;
  • снимается напряжение мышц;
  • растяжения связок проходят гораздо быстрее;
  • исчезает боль в шее;
  • в суставах появляется гибкость;
  • конечности обретают утраченную силу;
  • пациента перестают мучить мигрени;
  • у мужчин устраняется половая дисфункция, обусловленная патологиями пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Каковы результаты хиропрактики

По ходу терапии врач дает пациенту рекомендации относительно рациона и физической активности. Устраняя болевой синдром, специалист одновременно выясняет его причину. Зачастую хиропрактика помогает там, где бессильны медикаменты и другие методы. Эффект воздействия мануального терапевта сохраняется надолго, в некоторых случаях рецидива не происходит вообще.

Сеансы хиропрактики положительно воздействуют не только на опорно-двигательный аппарат, но и на другие органы, что обусловлено их прямой связью с нервной системой. При наличии дисфункции определенных отделов позвоночника ЦНС правильно функционировать не может. Периферические нервы могут быть смещены или сдавлены. Отсюда и многие патологические состояния, среди которых частые головные боли без видимой причины, быстрая утомляемость, нервозность, раздражительность.

Знание анатомии на самом высоком уровне позволяет хиропрактору восстановить правильное положение отдельных частей позвоночника. В результате высокопрофессиональных и бережных манипуляций доктора нормализуется кровообращение, из организма выводятся токсичные продукты, ускоряется регенерация тканей. Все эти факторы способствуют устранению последствий заболеваний опорно-двигательного аппарата.

 
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