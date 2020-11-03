Правительство упростило систему маркировки лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщает "Интерфакс". 

Упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли, в частности, говорится в сообщении. 

В соответствии с постановлением, аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Также, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе в Россию и обороте внутри страны.

В частности, при обороте участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. Аналогично, при ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.

"Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств", - говорится в сообщении.

Во всех случаях системой будет достраиваться цепочка движения препаратов и проводиться анализ подаваемых данных. Это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.

Постановление правительства распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.11.2020, 11:54
    Гость: В.С. Черномырдин

    Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

  3. 03.11.2020, 11:35
    Гость: Контроль за оборотом хлебо-булочных изделий

    на подходе. Без него невозможно обеспечить безопасность стада.

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