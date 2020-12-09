Минздрав Турции допустил возможность закупки российской вакцины
Анкара закупит российскую вакцину против коронавируса COVID-19, если она успешно пройдет токсикологические испытания, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - цитирует его "Интерфакс". Коджа отметил, что турецкие медики приступили к испытаниям российской вакцины.
Глава турецкого минздрава заявил также, что вакцинация от COVID-19 начнется в Турции в самое ближайшее время. По его словам, "в ближайшие дни в страну поэтапно начнет поступать 50 млн доз вакцины".
"Дальнейшие шаги правительства будут зависеть от краткосрочной и долгосрочной безопасности и эффективности этих вакцин", - сказал Коджа.
Ранее турецкое издание Haber Turk опубликовало интервью с главой Минздрава, в котором он заявил, что Турция отказывается от российской вакцины.
"Проблема российской вакцины заключается в том, что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP). В нашей стране эта вакцина не сможет получить лицензию", - сказал Коджа.
Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.
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