Австрийские военные научили собаку выявлять SARS-CoV-2 по запаху

Министерство обороны Австрии заявило, что военным удалось научить первую служебную собаку (овчарка по кличке Fantasy Forever) выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных медицинских масках.

Животное участвует в исследовательской программе военных, которая должна показать, способны ли собаки отличать заразившихся людей от здоровых. Промежуточный отчет подтвердил способность животного выявить медицинскую маску заразившегося пациента, сообщает ТАСС.

В настоящее время Fantasy Forever переходит в практическую фазу испытаний. Еще одна собака также завершает первый этап испытаний, а до конца текущего года военные планируют обучить данному навыку еще двух псов.

Завершиться проект по тренировке собак должен в первом квартале 2021 года. По результатам исследований планируется оценить возможность использования служебных собак в реальных условиях, например в аэропортах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 00:37
    Гость: Оттудова

    Ишь, новость мне. Босянин ещё когда сказал, что собак будут в метро использовать для этого. И даже видИМонаблюдение для этого приспособят. Раз - и сразу штраф на кармане. ;-)

  3. 14.12.2020, 23:22
    Гость: Ковид-панк 2020

    Да, теперь еще собаками травить будут. Как беглых холопов...без квар-кода.

  4. 14.12.2020, 23:01
    Гость: Собачье сердце

    "Шарик", назвала она меня. Какой я к чёрту "Шарик".
    Шарик - это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей. А я?
    Даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо.
    Завтра я получу воспаление лёгких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду.

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