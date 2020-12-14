Австрийские военные научили собаку выявлять SARS-CoV-2 по запаху
Министерство обороны Австрии заявило, что военным удалось научить первую служебную собаку (овчарка по кличке Fantasy Forever) выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных медицинских масках.
Животное участвует в исследовательской программе военных, которая должна показать, способны ли собаки отличать заразившихся людей от здоровых. Промежуточный отчет подтвердил способность животного выявить медицинскую маску заразившегося пациента, сообщает ТАСС.
В настоящее время Fantasy Forever переходит в практическую фазу испытаний. Еще одна собака также завершает первый этап испытаний, а до конца текущего года военные планируют обучить данному навыку еще двух псов.
Завершиться проект по тренировке собак должен в первом квартале 2021 года. По результатам исследований планируется оценить возможность использования служебных собак в реальных условиях, например в аэропортах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ишь, новость мне. Босянин ещё когда сказал, что собак будут в метро использовать для этого. И даже видИМонаблюдение для этого приспособят. Раз - и сразу штраф на кармане. ;-)
куда-то делся грипп?
Да, теперь еще собаками травить будут. Как беглых холопов...без квар-кода.
"Шарик", назвала она меня. Какой я к чёрту "Шарик".
Шарик - это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей. А я?
Даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо.
Завтра я получу воспаление лёгких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду.