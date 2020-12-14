Австрийские военные научили собаку выявлять SARS-CoV-2 по запаху

22:36 14.12.2020

Министерство обороны Австрии заявило, что военным удалось научить первую служебную собаку (овчарка по кличке Fantasy Forever) выявлять коронавирус SARS-CoV-2 на использованных медицинских масках.

Животное участвует в исследовательской программе военных, которая должна показать, способны ли собаки отличать заразившихся людей от здоровых. Промежуточный отчет подтвердил способность животного выявить медицинскую маску заразившегося пациента, сообщает ТАСС.

В настоящее время Fantasy Forever переходит в практическую фазу испытаний. Еще одна собака также завершает первый этап испытаний, а до конца текущего года военные планируют обучить данному навыку еще двух псов.

Завершиться проект по тренировке собак должен в первом квартале 2021 года. По результатам исследований планируется оценить возможность использования служебных собак в реальных условиях, например в аэропортах.