На Украине призвали «декоммунизировать» йод и зеленку

13:51 18.12.2020

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от "останков совка", выбросив из своих домашних аптечек зеленку и йод.

На своей странице в Facebook она заявила, что пришло время "декоммунизировать домашние аптечки". Вместо йода и зеленки Супрун призвала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами, правда, не уточнив, какие она имеет в виду.

Помимо йода и зеленки, экс-чиновница призвала избавиться от горчичников, оксолиновой мази, мази Вишневского и мази "Звездочка". Если первые два лекарственных средства, по ее мнению, могут вызвать серьезные ожоги, то последние два она обвинила в том, что их эффективность "научно не доказана".

Супрун известна своими спорными заявлениями будучи на должности министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. В частности, она считала использование нецензурной лексики полезным для здоровья.