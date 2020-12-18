На Украине призвали «декоммунизировать» йод и зеленку

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от "останков совка", выбросив из своих домашних аптечек зеленку и йод.

На своей странице в Facebook она заявила, что пришло время "декоммунизировать домашние аптечки". Вместо йода и зеленки Супрун призвала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами, правда, не уточнив, какие она имеет в виду.

Помимо йода и зеленки, экс-чиновница призвала избавиться от горчичников, оксолиновой мази, мази Вишневского и мази "Звездочка". Если первые два лекарственных средства, по ее мнению, могут вызвать серьезные ожоги, то последние два она обвинила в том, что их эффективность "научно не доказана".

Супрун известна своими спорными заявлениями будучи на должности министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. В частности, она считала использование нецензурной лексики полезным для здоровья. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.12.2020, 16:09
    Гость: со стороны

    Она выполняла и выполняет особую миссию способствовать депопуляции Украины путем создания условий для преждевременной смерти и повышенной смертности славянорусской общности( неоформленной, понятно) этой краины. Результаты ее "деятельности" просто "восхищают". Несмотря на прекращение выполнения ею официальных функций, дело ее живет и крепнет. Вряд ли каждая глупость этой зверюги заслуживает на внимание СМИ.

  5. 18.12.2020, 15:37
    Гость: Не страна, а психбольница

    - Компартию запретили
    - Памятнили Ленина все повалили
    - Памятники Героев Великой Отечественной Войны повалили и заменили их на памятники Бандеры у Шухевича
    - Само понятие "Великая Отечественная Война" запретили
    - Георгиевскую ленточку запретили
    - Красное знамя победы запретили
    - Русский язык в учреждениях, магазинах, ресторанах запретили, впрочем шёпотом у себя на кухнях дома на русском можно разговаривать, но если соседи донесут, то штраф или уголовная ответственность
    - Деда Мороза и снегурочку запретили
    --
    Дед Мороз теперь им враг
    А снегурочка вражица
    Каждый УКР ну дурак!
    И вся страна как психбольница...
    --
    - Теперь ЙОД о зелёнку запрещают
    --
    Следующим шагом теперь российский коммунистический газ нужно запретить поставлять на Украину, а покупать у поляков сжиженный американский сланцевый газ, который дороже, но зато этот газ разбавлен молекулами демократии с примесью духа Бандеры.
    --
    Александр из Берлина

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