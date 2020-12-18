На Украине призвали «декоммунизировать» йод и зеленку
Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев избавиться от "останков совка", выбросив из своих домашних аптечек зеленку и йод.
На своей странице в Facebook она заявила, что пришло время "декоммунизировать домашние аптечки". Вместо йода и зеленки Супрун призвала обрабатывать раны "более безопасными и современными" средствами, правда, не уточнив, какие она имеет в виду.
Помимо йода и зеленки, экс-чиновница призвала избавиться от горчичников, оксолиновой мази, мази Вишневского и мази "Звездочка". Если первые два лекарственных средства, по ее мнению, могут вызвать серьезные ожоги, то последние два она обвинила в том, что их эффективность "научно не доказана".
Супрун известна своими спорными заявлениями будучи на должности министра здравоохранения Украины с 2016 по 2019 год. В частности, она считала использование нецензурной лексики полезным для здоровья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и она до всего остального доберётся.
Бред сивой кобылы в незалежной.
Она выполняла и выполняет особую миссию способствовать депопуляции Украины путем создания условий для преждевременной смерти и повышенной смертности славянорусской общности( неоформленной, понятно) этой краины. Результаты ее "деятельности" просто "восхищают". Несмотря на прекращение выполнения ею официальных функций, дело ее живет и крепнет. Вряд ли каждая глупость этой зверюги заслуживает на внимание СМИ.
Декабрь 2020 г. Маразм крепчал.
- Компартию запретили
- Памятнили Ленина все повалили
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- Само понятие "Великая Отечественная Война" запретили
- Георгиевскую ленточку запретили
- Красное знамя победы запретили
- Русский язык в учреждениях, магазинах, ресторанах запретили, впрочем шёпотом у себя на кухнях дома на русском можно разговаривать, но если соседи донесут, то штраф или уголовная ответственность
- Деда Мороза и снегурочку запретили
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Дед Мороз теперь им враг
А снегурочка вражица
Каждый УКР ну дурак!
И вся страна как психбольница...
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- Теперь ЙОД о зелёнку запрещают
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Следующим шагом теперь российский коммунистический газ нужно запретить поставлять на Украину, а покупать у поляков сжиженный американский сланцевый газ, который дороже, но зато этот газ разбавлен молекулами демократии с примесью духа Бандеры.
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Александр из Берлина