Свердловский минздрав узаконил отказ в вызове врача на дом к пациенту

12:22 26.02.2021

Министерство здравоохранения Свердловской области установило перечень состояний, при жалобах на которые гражданам откажут в вызове врача на дом по полису обязательного медстрахования, пишет новостной портал KURSK.COM.

По данным изданиям, список представлен в указе, подписанном министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым.

Так, согласно документу, в вызове врача на дом откажут, если у пациента температура тела ниже 38°С, нет общего болезненного состояния, которое бы мешало самостоятельному посещению медучреждения, нет высокого артериального давления, сопровождаемого сильной головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением.

Также врач не придет на дом в отсутствии сильной диареи, сильной боли в позвоночнике и нижних конечностях, которые сопряжены с ограничением подвижности, сильных головных болей, тошноты и рвоты, в независимости от уровня давления.

В случае отказа от визита врача, пациенту будет предложено самостоятельно посетить поликлинику и пройти соответствующий медосмотр.

Также указ определяет максимальный срок ожидания в очереди на вызов врача, который не может превышать 15 минут.