Свердловский минздрав узаконил отказ в вызове врача на дом к пациенту

Осмотр у врача

Министерство здравоохранения Свердловской области установило перечень состояний, при жалобах на которые гражданам откажут в вызове врача на дом по полису обязательного медстрахования, пишет новостной портал KURSK.COM.

По данным изданиям, список представлен в указе, подписанном министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым.

Так, согласно документу, в вызове врача на дом откажут, если у пациента температура тела ниже 38°С, нет общего болезненного состояния, которое бы мешало самостоятельному посещению медучреждения, нет высокого артериального давления, сопровождаемого сильной головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением.

Также врач не придет на дом  в отсутствии сильной диареи, сильной боли в позвоночнике и нижних конечностях, которые сопряжены с ограничением подвижности, сильных головных болей, тошноты и рвоты, в независимости от уровня давления.

В случае отказа от визита врача, пациенту будет предложено самостоятельно посетить поликлинику и пройти соответствующий медосмотр. 

Также указ определяет максимальный срок ожидания в очереди на вызов врача, который не может превышать 15 минут.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.02.2021, 19:02
    Гость: Время Ч.

    И во сколько эта страховка обойдется? На мытье унитазов много не заработаешь.

  3. 26.02.2021, 18:54
    Гость: Отглас перестройки

    Какой ещё такой геноцид? Надо покупать отдельный полис с личными врачами и скорыми и прочими плюшками. И все будет как у американцев. Вы против?

  5. 26.02.2021, 18:46
    Гость: Все правильно

    Надо ведь,кому то довести народишко,как в 1989,при развале ссср,сами власть порвут,все по завету рыжего толяна

Все комментарии (19)
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