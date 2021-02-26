Свердловский минздрав узаконил отказ в вызове врача на дом к пациенту
Министерство здравоохранения Свердловской области установило перечень состояний, при жалобах на которые гражданам откажут в вызове врача на дом по полису обязательного медстрахования, пишет новостной портал KURSK.COM.
По данным изданиям, список представлен в указе, подписанном министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым.
Так, согласно документу, в вызове врача на дом откажут, если у пациента температура тела ниже 38°С, нет общего болезненного состояния, которое бы мешало самостоятельному посещению медучреждения, нет высокого артериального давления, сопровождаемого сильной головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением.
Также врач не придет на дом в отсутствии сильной диареи, сильной боли в позвоночнике и нижних конечностях, которые сопряжены с ограничением подвижности, сильных головных болей, тошноты и рвоты, в независимости от уровня давления.
В случае отказа от визита врача, пациенту будет предложено самостоятельно посетить поликлинику и пройти соответствующий медосмотр.
Также указ определяет максимальный срок ожидания в очереди на вызов врача, который не может превышать 15 минут.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он вообще-то про бесплатную вакцинацию писал.
И во сколько эта страховка обойдется? На мытье унитазов много не заработаешь.
Какой ещё такой геноцид? Надо покупать отдельный полис с личными врачами и скорыми и прочими плюшками. И все будет как у американцев. Вы против?
Я вам точно не коллега
Надо ведь,кому то довести народишко,как в 1989,при развале ссср,сами власть порвут,все по завету рыжего толяна