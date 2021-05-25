Россияне назвали основные способы борьбы со стрессом

13:06 25.05.2021

Большинство граждан России, чтобы справиться с тревогой, проводят время с друзьями или родственниками. Об этом говорят результаты опроса холдинга «Ромир».

Как выяснили социологи, 35% мужчин и 34% женщин считают времяпрепровождение с близкими своим верным способом борьбы со стрессом. При этом чаще всего таким образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 года до 40 лет (36%) и от 41 до 50 (35%).

Еще одним популярным средством против стресса называют кондитерские изделия — их выбрали 27% респондентов. Среди тех, кто выбирает сладкое, больше женщин — 29%, мужчин — 23%. Больше всех такой способ подходит россиянам от 21 до 40 лет (31%).

22% россиян для борьбы с тревогой пьют успокоительные, так делает четверть женщин и 18% мужчин. К помощи лекарств наиболее часто прибегают россияне в возрасте старше 75 лет: это делает каждый третий представитель данной группы.

В числе прочих методов граждане назвали также времяпрепровождение с животными и алкоголь. Таким образом ответили 19% и 15% опрошенных соответственно. Отметим, что к спиртному для борьбы со стрессом обращается каждый четвертый мужчина (24%) и только 9% женщин, согласно опросу.

Всего в соцопросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов — участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.