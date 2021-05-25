Россияне назвали основные способы борьбы со стрессом

Фото с сайта Pixabay.com

Большинство граждан России, чтобы справиться с тревогой, проводят время с друзьями или родственниками. Об этом говорят результаты опроса холдинга «Ромир».

Как выяснили социологи, 35% мужчин и 34% женщин считают времяпрепровождение с близкими своим верным способом борьбы со стрессом. При этом чаще всего таким образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 года до 40 лет (36%) и от 41 до 50 (35%).

Еще одним популярным средством против стресса называют кондитерские изделия — их выбрали 27% респондентов. Среди тех, кто выбирает сладкое, больше женщин — 29%, мужчин — 23%. Больше всех такой способ подходит россиянам от 21 до 40 лет (31%).

22% россиян для борьбы с тревогой пьют успокоительные, так делает четверть женщин и 18% мужчин. К помощи лекарств наиболее часто прибегают россияне в возрасте старше 75 лет: это делает каждый третий представитель данной группы. 

В числе прочих методов граждане назвали также времяпрепровождение с животными и алкоголь. Таким образом ответили 19% и 15% опрошенных соответственно. Отметим, что к спиртному для борьбы со стрессом обращается каждый четвертый мужчина (24%) и только 9% женщин, согласно опросу.

Всего в соцопросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов — участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.05.2021, 16:25
    Гость: Юрий СПб

    Я тебе поражаюсь! Ну всё успеваешь: и бизнес, и поездки, и хозяйство, и картины пишешь, и ругаешься, и угрожаешь, и с портала КМ.ру не слазишь.
    Откуда у тебя время на стресс?

  4. 25.05.2021, 15:21
    Гость: Европеец

    У меня стресс присутствует всю жизнь и даже на пенсии уже 10 лет.
    Я это чувство люблю - позволяет чувствовать ритм жизни. Но это я говорю о стрессе ведущем к позитивному результату. А когда стрессом называете жизнь на 300 евро в месяц - это уже не стресс а безнадёга.
    У меня стресс это :
    ...
    - фирма, которой арендую магазин, не заплатила в положенный день 900 евро - иду угрожать
    - возвращаюсь вчера из соседней страны и вижу при въезде в мою страну полицейского - может валять дурака и требовать от меня сидеть дома в карантине, хотя граница давно открыта
    - получаю СМС от фирмы, которая вставляет мои картины в рамки а там цена 130 евро за 2 картины а по идее должно быть 80 - звоню и ругаюсь
    ...
    Все эти ситуации наконец решаются позитивно, хотя со стрессом.
    ...
    Но с Вашим постом согласен. :)

  5. 25.05.2021, 13:57
    Гость: Какая чушь

    Лучшее средство для мужчин- Охота на волков. Для женщин- секс с волками. Всё остальное от недоступности первых двух.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Владимир Путин
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Герман Греф © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Греф призвал людей готовиться к потере работы из-за роботизации
Избранное
Майданы - главный враг демократии
Уникальные свойства лука и чеснока: то, что скрывают от людей
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
«Он вечно ищет свет, предпочитая тьму»: скромное обаяние Валентина Гафта
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Декабрь 1916 года: агония старого мира
Питание для роста мышц
Надежная крыша зимой. Миф или реальность?
Советы начинающим водителям
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
Битва за Карабах – война нового типа?