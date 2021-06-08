Онкопациенты больше не смогут лечиться не по месту прописки

С 2022 года в России в силу вступит новый порядок оказания онкологической помощи взрослым пациентам, пишет РИА Новости.

По данным агенства, согласно новым правилам, россияне не смогут самостоятельно выбрать клинику, лечить их будут только по месту жительства.

С 1 января 2022 года вступает в силу приказ Минздрава № 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях". В документе указано, что маршрутизация онкопациентов включает схему территориального закрепления медицинских организаций, а также "перечень организаций, участвующих в реализации территориальной программы".

Как пояснили онкологи, данный документ означает, что лечить бесплатно будут только в регионе, где прописан больной.

Так, сейчас, чтобы уехать лечиться в другой регион, пациенту нужно получить направление от лечащего врача, созвониться с нужной ему клиникой и заручиться ее согласием принять пациента. 

Как пишет агентство, пациенты, которые ранее могли получить направление в федеральные клиники, теперь боятся, что из-за новых правил они "обречены". Отмечается, что в регионах уже стараются не выдавать справку по форме 57-у, необходимую для направления в федеральный центр.

Как ранее объяснили в Минздраве, новый порядок необходим для того, чтобы усовершенствовать работу онкологической службы, привести процесс оказания помощи к современным стандартам, а также обеспечить преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 18:42
    Гость: Батыр Кучуменко

    Я раньше лечился у шамана Габышева. Не по месту прописки (двое суток добирался). Как теперь быть?

  2. 08.06.2021, 18:41
    Гость: Не думаю, что РФ отличается от США в этом вопросе.

    Есть разница между "я думаю" и "я знаю". В США есть страховка и есть возможность на нее заработать , сказки нелегальных иммигрантов об "ужасах капитализма и медицины при нем" не надо приводить в пример , первую помощь им окажут , остальное на их совести, никто их за всякие места в США на нелегальное положение не тащил. в России нет нормальной страховки да и возможностей заработать тоже практичски нет, кроме группы избранных. В Европе все намного цивильнее , страховка включена в налоги , в большинстве стран медицина на 95-100 % бесплатная , за исключением пластики и зубов , ну так как это все же вешь персональная.

  4. 08.06.2021, 17:51
    Гость: Гость

    Вы же сами понимаете, что лечение онкобольных стОит очень дорого. А эффективность его достаточно низкая даже в Москве. Поэтому чем быстрее будут погибать эти больные, тем лучше с точки зрения нашего минздрава.

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